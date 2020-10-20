新冠肺炎影響北市跨年晚會？觀傳局：一週確診15例就停辦
新冠肺炎影響北市跨年晚會？觀傳局：一週確診15例就停辦
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-20 20:52:46
因為新冠肺炎疫情緣故，導致台北市內各項活動幾乎停辦。為此台北市政府今年特別將跨年活動擴大舉辦成系列活動，預估可吸引30萬人次參加。不過負責跨年活動相關規劃的觀光傳播局，局長劉奕霆在今天（20日）台北市議會的教育委員會上，表示若北市每周確診案例出現15例，就會停辦跨年活動，相關配套將在下周府級會議定案。
主辦跨年晚會的台北市觀光傳播局，今天上午在台北市議會進行「跨年活動及振興相關商圈觀光」專案報告。觀傳局方面表示，今年的跨年活動不同於往年，將以「系列活動」的方式舉辦，並且將時程提前至11月28日展開，地點遍布整個台北市，包含內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園和三民圓環、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園等。不過所屬教育委員會的民進黨台北市議員許淑華則指出，台北市長柯文哲曾經預測，11月起新冠肺炎疫情恐怕將會捲土重來，不過觀傳局卻沒有針對疫情準備相關的防疫備案，若遇疫情該如何因應？且歷年跨年活動都有10萬多人到場參與，市府方面應該提出相關的危機處理報告。對此觀傳局長劉奕霆回應，表示目前觀傳局初步規劃，只要台北市內出現1例「不明感染源本土個案」，就會取消從28日開始的前期活動，而跨年晚會也將改為線上直播；而若是台北市一週內確診個案達到15例，或是中央下令不得舉辦大型群聚活動，則前期實體活動取消、跨年晚會視疫情狀況改為線上轉播或取消辦理，將在下周向府級報告後定案。