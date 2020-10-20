陳佩琪臉書再開砲！左批陳時中「效忠」右打媒體「污衊」

而話鋒一轉，陳佩琪又談到近日民眾搶打流感疫苗導致缺貨一事。「原因或許比較複雜專業，導致衛福部無法估算，但若是為國人健康把關，萊豬該不該進口。」陳佩琪說，「其實用膝蓋想想就知道，坐神壇能力不夠，最基本的條件只要有悲天憫人、一視同仁的襟懷就夠了，自己不吃，就不要給人吃，這事件令人感慨，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？」
另外陳佩琪也將矛頭對準新聞媒體，直指今天下午在電視上看到新聞說，「每天100支流感疫苗配送到北市各健康中心，遭外界質疑獨厚在聯醫服務的陳佩琪」，陳佩琪氣憤表示，所謂的「外界」應是指某人或一群團體，「那我公開請壹電視說明，『外界』是誰？請這個『外界』拿出證據和她公開對質。」文末陳佩琪更怒嗆該媒體「如此離譜不實的汙衊新聞，用膝蓋想也知道不是事實！」
陳佩琪強調，一個這麼大的新聞台，查證能力何在？還是根本不想查證，用聽說、網民說、不具名的人說，就可「乎巄」過去？「既然敢做敢播，那就請站出來維護民眾的公平注射權，請具名「外界」是誰，讓市民知道疫苗配送是不是和她有關？」陳佩琪說，「請別跟我說是『路人甲』說的，如果路人甲說一聲，壹電視就播，那麼我今天也聽某一『路人乙』說『做這種新聞的電視台應該要被下架關台』， 請問壹電視要不要把路人乙說得話從早播到晚？做新聞是良心事業，請認清別人的名譽也是名譽」。