NOW早報／新冠肺炎影響台北市跨年晚會？觀傳局長回應了

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NOW早報／新冠肺炎影響台北市跨年晚會？觀傳局長回應了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-21 06:05:46

▲台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，若未來台北市內出現一例不明感染源的新冠肺炎確診案例，或者一週內出現15例確診個案，跨年晚會以及相關系列活動將停辦。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，若未來台北市內出現一例不明感染源的新冠肺炎確診案例，或者一週內出現15例確診個案，跨年晚會以及相關系列活動將停辦。（圖／NOWnews資料照片）
新冠肺炎影響北市跨年晚會？觀傳局：一週確診15例就停辦
因為新冠肺炎疫情緣故，導致台北市內各項活動幾乎停辦。為此台北市政府今年特別將跨年活動擴大舉辦成系列活動，預估可吸引30萬人次參加。不過負責跨年活動相關規劃的觀光傳播局，局長劉奕霆在昨（20）日台北市議會的教育委員會上，表示若北市每周確診案例出現15例，就會停辦跨年活動，相關配套將在下周府級會議定案。
▲台北101跨年煙火。（圖／NOWnews資料照）
▲台北101跨年煙火。（圖／NOWnews資料照）
對此觀傳局長劉奕霆回應，表示目前觀傳局初步規劃，只要台北市內出現1例「不明感染源本土個案」，就會取消從28日開始的前期活動，而跨年晚會也將改為線上直播；而若是台北市一週內確診個案達到15例，或是中央下令不得舉辦大型群聚活動，則前期實體活動取消、跨年晚會視疫情狀況改為線上轉播或取消辦理，將在下周向府級報告後定案。

今日天氣／颱風外圍環流影響！需留意強降雨　北東各地早晚涼

昨（20）日受東北風影響，基隆北海岸、大臺北地區及東半部地區雲量偏多偶有降雨，其他地區為多雲的天氣，因沙德爾颱風提供暖濕空氣，並與東北風帶來的涼冷空氣有交互作用，今（21）日水氣更多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有斷斷續續的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意，中南部雲量也會略為增多；氣溫方面，各地清晨低溫約21至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天桃園以北及宜花高溫25至28度，新竹以南及臺東29至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請適時添加衣物以免受涼。

第17號輕度颱風沙德爾，今天下午2點位於鵝鑾鼻南南東方730公里的海面上，向西北西移動，未來有持續增強的趨勢，未來數天將持續提供旺盛水氣，而東北風偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動、海上作業請特別注意安全。

中職／小鬼過世後峮峮復出　持續擔任中信兄弟啦啦隊

中信兄弟啦啦隊峮峮在黃鴻升過世後坦承自己跟他的關係，但也讓她心如刀割，因此宣布停工。而她昨日在兄弟主場本季最後一場復出，她因為之前男友「小鬼」黃鴻升過世停工，現在也慢慢回到工作崗位。峮峮在台日球界都有高人氣，甚至有日本球迷衝著他而來球場「朝聖」。

▲中信兄弟PS女孩峮峮在小鬼過世後首度復出（圖／中信兄弟提供)
▲中信兄弟PS女孩峮峮在小鬼過世後首度復出（圖／中信兄弟提供)
狄鶯「87歲高齡母病逝」哭癱2天　孫安佐痛失最後一面

狄鶯高齡87歲母親農曆年後腦出血、腦中風，一度往進重症加護病房插鼻胃管治療，加上腎臟病、糖尿病、心室肥大，近半年身體狀況急轉直下，在19日病逝，狄鶯這兩天哭累了睡，睡醒又哭，難忍喪母之痛，精神狀態不佳。

▲狄鶯（左）、孫鵬、孫安佐失去狄鶯母親。（圖／孫安佐IG）
▲狄鶯（左）、孫鵬、孫安佐失去狄鶯母親。（圖／孫安佐IG）
孫鵬昨（20）日證實岳母逝世，他遺憾透露，半年前岳母身體還滿好，但是掛心於孫子孫安佐，「一直很擔心安佐的事情，身體變化很快」，8月孫安佐因為製槍未遂遭到起訴，岳母每天都在問狀況，孫鵬不捨說：「我都轉移話題，老人家我也不知道怎麼回答。」

立委提議設萊豬專屬貨號　財政部：無增訂的必要

日前立法院財政委員會建議，我國將自明年元月1日起開放含萊克多巴胺的美豬，應增訂專屬貨號以示區別，也能保障國人安全。財政部關務署昨（20）日會同行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室、經濟部國際貿易局及衛生福利部食品藥物管理署討論後，認為沒有增訂貨號的必要。

▲立委提議萊豬應設專屬貨號，政院各部會討論後，認為沒有增訂必要。（圖／NOWnews資料照，記者郭政隆攝影）
▲立委提議萊豬應設專屬貨號，政院各部會討論後，認為沒有增訂必要。（圖／NOWnews資料照，記者郭政隆攝影）
收陌生男私訊裸照！機智女「一招」回傳　對方秒臉綠刪帳

隨著智慧型手機普及，有越來越多人會透過社群平台追蹤、認識日常生活以外的朋友，日前一名英國女子亞歷珊卓庫莉（Alexandra Kuri）收到陌生男子私訊傳來「下半身裸照」說是要「聊聊天認識一下」，而腦筋動得快的庫莉立刻回傳一段話，讓對方嚇得馬上喊卡，甚至把自己帳號給刪除了，對話曝光後掀起網友熱議。（編輯：王柏文）
▲亞歷珊卓一招就讓陌生噁男嚇得屁滾尿流。（圖／翻攝自推特@alexandrakuri）
▲亞歷珊卓一招就讓陌生噁男嚇得屁滾尿流。（圖／翻攝自推特@alexandrakuri）
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