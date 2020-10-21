NBA／快艇官方宣布 泰倫盧正式接任總教練
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-21 08:12:35
根據《The Athletic》記者Jovan Buha和Joe Vardon的聯合報導，洛杉磯快艇將和Tyronn Lue簽下5年3500萬美元的合約，讓他成為球隊的新任總教練。
Lue和快艇頗有淵源，他在球員時代就曾在洛杉磯打球，2015-16賽季在季中成為騎士隊的總教練，並且該季就幫助球隊拿到隊史首冠。今年他回歸快艇擔任助教，也在Doc Rivers離職後，就一直是接任總教練呼聲最高的人選。快艇籃球運營總裁Lawrence Frank表示，「Lue一直是我們的心儀人選。他是一位冠軍主帥，對於比賽和球員擁有非凡的直覺。他是我們聯盟中最出色的籃球頭腦之一，而且他能夠將他的想法很好的傳達給他人，因為他和身邊的每個人進行溝通。」
Frank也表示他們確實有面試其他教練，但在後仍然認為最適合的人選就在球隊之中，因此最終決定讓Lue來到領這支球隊。而Lue則是表示，他對於這支球隊的熟悉程度，以及老闆Ballmer和主管Frank的認同，是自己最終決定接下總教練職務的關鍵，「我們需要完成一些工作才能成為冠軍，但我們擁有達成那一步的動力、手段和支持。我對於可以嘗試這些感到激動。」