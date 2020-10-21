快訊／百年大同經營權變天 市場派贏得新董事選舉
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-21 11:02:48｜update2020-10-21 11:15:16
大同今（21）日召開股東臨時會，將全面改選9席董事，包括3席獨立董事。投票結果出爐，9席董事名單為林郭文艷、林宏信、王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝、王金來、李勝琛、龔鍾嶸，9席董事中公司派占2席、市場派占7席，市場派大勝，大同經營權變天。至於董事長一職將在召開董事會後選出，外界認為林文淵接任董座機會大。
今日舉行股東臨時會，全面改選9席董事，包括3席獨立董事。公司派提名包括，大同董事長林郭文艷、尚志資產董事長張益華均以私立大同高中法人代表角逐董事。大同執行副總兼財務長彭文傑與蘇鵬飛、蔡勝文及大同世界科技董事長兼策略長沈柏延都以個人名義參選。另外謝宗德、謝穎昇，還有安永聯合會計師事務所所長王金來選獨董。市場派提名部分，包括欣同負責人林宏信代表欣同參選董事。其他皆以競殿投資法人代表選任董事，包括王光祥、林文淵、正碁建設董事長兼文心建設總經理葉曉甄，並新增美國普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元兩人。獨董則為律師李勝琛，大同前財務長龔鍾嶸，以及曾任台大應用力研究所教授的陳兆勛選任獨董。
大同實際發行股份為2,202,215,009股，一早出席股數超過2,023,420,291股，最終出席率為92.35%。會議上午９點登場，由欣同負責人林宏信主持，會後將由大股東三圓建設董事長王光祥與媒體舉行記者會。不過就在林宏信宣布投票開始時，有股東大喊「程序事項優先處理」一度引起騷動，林回應今日經經濟部允許，僅能針對董事改選進行議案，其他不予以討論。而9點50分鐘結束投票後並開票、計票，9席董事名單最終出爐。