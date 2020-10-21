大同董事改選市場派大勝　王光祥好心情全寫在臉上

選舉結果公司派林郭文艷、王金來占2席，其他市場派占7席，市場派大勝、經營權變天。不過就在主席欣同負責人林宏信宣布投票結果後，有小股東發言，認為市場派召開臨時股東會，但中資疑慮仍未消除，因此提出異議，他說關係人鄭文逸隱匿陸資、佯裝港資炒作大同公司股票，鄭與大陸人士任國龍關係密切，懷疑匯入上百萬資金炒作。
該名小股東也說，坐在台上的新大同董事長楊榮光與林宏信應該也都知情，但卻未提及，質疑行政機關不該讓這樣的情況發生，根本讓陸資登堂入室。關於小股東的質疑，林宏信回應，應以主管機關判定為準，而今日的意見回饋都會詳實記錄下來。
林宏信在會後記者會表示，中資疑慮已經被懷疑三年了，他們也解釋三年了，三年來經過反覆查核，經濟部也已經正式回函給法院，希望消除各界對他們的疑慮。
隨後市場派代表、三圓建設董事長王光祥也到場受訪，好心情寫在臉上，與林宏信、楊榮光互道恭喜。他說自2017年以來，大同董事會一直有違法爭議，這次主管機關做出有作為的決定，司法機關也做出合乎法令的裁判，大同公司終於產生一個可以合法運作的董事會，這是所有股東殷殷期待、齊心努力的成果。
王光祥指出，今日投票權數超過92.34%，顯示股東們都十分關心大同的未來，董事們會努力監督，與員工們齊心協力創造大同下一個百年榮光。他也向林郭文艷喊話，感謝她以平和的心情支持這次臨股會，並透露將於下周三或四將召開董事會，推選林文淵擔任董座。
至於未來總經理人選，王光祥指出會等董座選出後，總經理再由董事會通過任命。而大家關心的大同資產，他說都是重要資源，會整理、管理後，分階段有順序開發。只是，外界好奇林郭會順利交接嗎？王回應暫時不會想那麼多，會以祥和、和平、互相的態度，為大同著想，「相信林郭也是這樣想的，希望百年企業持續下去」。