NBA／擊敗火箭進攻大師 暴龍助教成為溜馬新任主帥
NBA／擊敗火箭進攻大師 暴龍助教成為溜馬新任主帥
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-21 08:30:23
根據印第安納溜馬官方宣布，前暴龍助教Nate Bjorkgren將成為球隊的新任總教練，合約細節沒有公布。他受訪時表示，「我期待著和這支優秀的球隊一起實現我們的目標——拿下NBA冠軍。」
這則消息也些讓人意外，因為溜馬在炒掉前任總教練Nate McMillan後，曾經和進攻大師Mike D’Antoni進行面試，而經驗豐富的前鵜鶘助教Chris Finch也是人選之一，但最終球隊選擇了Bjorkgren。溜馬籃球運營總裁Kevin Pritchard表示很高興Bjorkgren能成為球隊的新任總教練，「他來自一個成功的背景，曾獲得冠軍，富有創新精神，他溝通的能力以及積極性都非常出色。我們都期待和他建立長期而成功的伙伴關係，幫助溜馬前進。」
Bjorkgren在過去兩個賽季擔任多倫多暴龍隊的助理教練，並幫助球隊在2018-19賽季贏得隊史首冠。另外，他還曾在2015-17年的2季中擔任過鳳凰城太陽隊的助理教練，然後在2017-18賽季擔任暴龍的高級球探。而得知此消息後，暴龍主帥Nick Nurse也第一時間恭喜溜馬和Bjorkgren，「溜馬得到了一名准備好領導NBA球隊的主帥。約克倫知道奪冠需要付出什麼，並且願意付出相應的努力。他經歷了很多才走到今天，他做得很好。我和Bjorkgren相識已經有30年了，以後板凳席沒有他，我會想念他的，我知道我們的隊員們和教練團也會想念他。」