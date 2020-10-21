NBA／Curry是全聯盟最難守的球員 金塊主控給出兩原因
NBA／Curry是全聯盟最難守的球員 金塊主控給出兩原因
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-21 08:48:27
今年在季後賽打出神奇表現的丹佛金塊主控Jamal Murray近期在做客YouTube節目時表示，他認為自己遇過最難防守的球員是勇士球星Stephen Curry，並且給出了2個理由。
「第一是因為他的投籃。」Curry被譽為是NBA有史以來最偉大的射手，目前季後賽命中三分球數高居史上第一，也曾創下例行賽單季402顆三分命中的紀錄，因此Murray給出的這個原因並不讓人意外。「第二，你不知道他接下來會做什麼，很難預測。你不知道他是否會來一個急停跳投，你不知道他是否會直接過你，也不知道他會不會在運球6次後直接在你眼前投籃並命中，你不知道他要做什麼。」Murray如此說道。
不僅僅精湛的射術，Murray認為Curry之所以難防，在於他全面的技術性。而可怕的是這位2屆MVP、3次總冠軍得主仍在持續精進自己。Curry的私人教練Brandon Payne此前表示，Curry將自己變得更有力量，「他比以往任何時候都更加強大，我們從來沒看過他在移動上變得如此靈活。」