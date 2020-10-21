台大正妹爆寵物癖　竟養「螞蟻和刺蝟」

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台大正妹爆寵物癖　竟養「螞蟻和刺蝟」

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-10-21 09:38:36

▲蔡祥加入Podcast。（圖／好好聽FM提供）
▲蔡祥加入Podcast。（圖／好好聽FM提供）
從小就愛動物的藝人蔡祥，家裡就像動物園似的養了一窩寵物，曾就讀台大獸醫系5年的她，日前也投身Podcast加入「好好聽FM」主持行列，每周二推出寵物話題新節目《蔡祥的異想世界》。她說，人跟人相處，會希望彼此理解，跟寵物相處也是一樣，主人也應該要了解寵物，「即使我那麼愛動物，但跟寵物之間，我也還在學習陪伴，也還有很多對寵物的不了解要學習，節目全都是講寵物的事情，寵物的食、衣、住、行、育、樂，我都會分享。」
▲蔡祥養貓。（圖／蔡祥提供）
▲蔡祥養貓。（圖／蔡祥提供）
蔡祥說，之前只知道Podcast在國外很紅，從沒想過自己也能成為DJ主持節目，錄了幾集節目後，她發現自己仍有很多缺失要改進，「像是主持時盡量不要卡詞，」她說，當獨自一個人在錄音室說話，沒人跟她拋接球互動時，她必須要練習跟自己的聲音獨處，「小時候國小、國中上學的路上，會聽廣播聽音樂，現主持寵物節目，希望能做到寓教娛樂，會朝『知性』主持人方向努力，演藝工作全方位挑戰不設限。」
▲蔡祥與狗狗合照。（圖／蔡祥提供）
▲蔡祥與狗狗合照。（圖／蔡祥提供）
全新的體驗，她視為一大挑戰，但也感受到有別以往的樂趣，除所學得以發揮，她對飼養寵物非常有興趣，小時候養小雞，長大養螞蟻等等，「我從小就喜歡動物，能在節目中分享飼養寵物的知識給大家，真的好開心。」她透露，最主要主持Podcast可以不化妝，是最令她感到心動放鬆的事，「我其實就是個懶人，工作時竟然可以素顏上場不化妝，這對我來說真的是最棒最開心的事了！」
蔡祥家現飼養著一隻狗、兩隻貓、兩隻刺蝟、一隻兔子，她家如同動物園熱鬧，她自稱是園長，現還打算繼續擴張「園區」的生態，養更多寵物。新節目除了分享《撿到小貓咪該怎麼辦？》，另外還有她自己養《特殊寵物》的經驗，及《原來帶狗狗出門散步，也要有禮節》等，蔡祥說，大家養寵物時各種疑難雜症，都歡迎告訴她，她自己不懂的，也會邀請動物醫師或專家為大家找答案。
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