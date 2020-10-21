台大正妹爆寵物癖　竟養「螞蟻和刺蝟」

蔡祥說，之前只知道Podcast在國外很紅，從沒想過自己也能成為DJ主持節目，錄了幾集節目後，她發現自己仍有很多缺失要改進，「像是主持時盡量不要卡詞，」她說，當獨自一個人在錄音室說話，沒人跟她拋接球互動時，她必須要練習跟自己的聲音獨處，「小時候國小、國中上學的路上，會聽廣播聽音樂，現主持寵物節目，希望能做到寓教娛樂，會朝『知性』主持人方向努力，演藝工作全方位挑戰不設限。」
全新的體驗，她視為一大挑戰，但也感受到有別以往的樂趣，除所學得以發揮，她對飼養寵物非常有興趣，小時候養小雞，長大養螞蟻等等，「我從小就喜歡動物，能在節目中分享飼養寵物的知識給大家，真的好開心。」她透露，最主要主持Podcast可以不化妝，是最令她感到心動放鬆的事，「我其實就是個懶人，工作時竟然可以素顏上場不化妝，這對我來說真的是最棒最開心的事了！」
蔡祥家現飼養著一隻狗、兩隻貓、兩隻刺蝟、一隻兔子，她家如同動物園熱鬧，她自稱是園長，現還打算繼續擴張「園區」的生態，養更多寵物。新節目除了分享《撿到小貓咪該怎麼辦？》，另外還有她自己養《特殊寵物》的經驗，及《原來帶狗狗出門散步，也要有禮節》等，蔡祥說，大家養寵物時各種疑難雜症，都歡迎告訴她，她自己不懂的，也會邀請動物醫師或專家為大家找答案。