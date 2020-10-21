大同臨股會登場 早盤股價一度走高站上20元、漲逾5%
大同臨股會登場 早盤股價一度走高站上20元、漲逾5%
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-21 10:09:48｜update2020-10-21 10:27:44
大同股東臨時會今（21）日登場，公司經營權是否變天受關注，不過，大同股價今日早盤開高走高，並站上20元，每股一度來到20.15元、漲幅逾5%。
雖然昨日市場又傳出有未曝光的陸資大戶買進大同股票金管會證期局對於外傳訊息不予置評，僅強調若有具體事證，就會依法處理。今日大同股東臨時也照常舉行，這也是首度由市場派欣同、新大同召開，前一天已有工作人員進場準備，今日一早6點多工作人員各就各位，為防像前幾次一樣有黑衣人鬧場，場內外都有大批糾察員維護秩序，股東們7點多開始登記進場，並一一排隊入場，現場秩序大致良好。不過，市場派內定的大同新任董事長林文淵在股東臨時會召開前就已對外喊話，股權有7成在握，市場派並有望將取得6席董事席次，最遲在11月初即可召開董事會推舉董事長，全新大同也將誕生。至於大同百年經營權是否變天，也成為各界關注焦點。而在大同股東臨時會召開同時，大同股價今日開高走高，以19.5元開出後，隨即站上20元，更一度來到20.15元、漲幅5.22%，目前在20元震盪，漲幅逾4%。