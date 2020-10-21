「網美賣淫說」遭打臉！橫綱凱咪反嗆：無知是優勢

網紅橫綱凱咪日前爆料網美圈7成在賣淫，還揭密她們踏入賣淫階段的SOP，貼文曝光後掀起熱議，也引發網紅T妹和廣告小妹不滿，直接發文反駁並公開批評，對此，橫綱凱咪也針對她們的質疑，分別做出回應。

廣告小妹在臉書上打臉橫綱凱咪：「說什麼七成網美在賣，那是妳待的圈子有問題吧！」不過橫綱凱咪認為無知是優勢，不了解不代表不存在，「10個人有10種喜好，不代表我的答案就是錯的」，並澄清自己待的圈子沒有問題，「看輕別人、敵視自己不清楚的行業，不如好好做個功課花時間去思考，我想妳應該沒有長時間站展、網拍、上節目和直播吧！」呼籲廣告小妹不要輕易窺探不了解的事物，「妳的世界不管是高尚或是低下，千萬不要隨便評斷妳不熟悉的圈子」。

而T妹也不認同網美賣淫說：「不要認為別人賣淫就是不努力！管好自己少嘴別人。」橫綱凱咪看到後，意有所指地表示：「我知道妳回應文章的用意，妳骨子裡是什麼內容，我想大家都知道，就算不知道，去看大家對妳的評價就知道妳了！」最後還激動直呼：「刮別人鬍子前，先刮自己的吧！」



