抗中俄戰略挑戰　美防長國務卿將訪印度強化關係

艾斯培今天在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）演說表示：「印度將是我們最重要的夥伴，在印太地區，在這個世紀，都一定是。」
他提及印度，「這是世界最大型的民主政體，是個擁有非常有才的人民的優秀國家，他們在喜馬拉雅山每天面對中國侵略」，他和蓬佩奧這趟印度行，將是美國強化老舊聯盟、與俄中打造全球勢力網絡企圖相抗衡的更廣泛計畫一環。
印中部隊最近在喜馬拉雅山地區爆發衝突，兩軍仍維持對峙。
澳洲先前宣布，下月將在印度外海，和印度、美國以及日本聯合參與大規模軍演「馬拉巴爾演習」（Malabar）。
去年11月美印首度舉行雙邊海陸空演習，今年7月美國航艦尼米茲號（SUS Nimitz）和印度海軍一同演習，兩國上月也進行了網路防衛對話。
艾斯培表示，在中國存在日增的印太地區，他與蓬佩奧和印度對等官員會面，反映針對印太挑戰進行「更多更密切合作」的必要性。
根據報導，他們在新德里的會談可能涵蓋加強情報分享。
艾斯培也揭露與「志同道合的民主政體」合作，加強並擴大美國聯盟，對抗俄羅斯與中國的新計畫「同盟與合作關係發展方針」（Guidance for Developmentfor Alliances and Partnerships, GDAP）。
這項計畫在美國總統大選僅剩兩週之際提出。若川普連任總統失敗，艾斯培將在明年1月被取代。
艾斯培說，「美國連結盟邦和夥伴的網絡，讓我們擁有對手無可匹敵的不對稱優勢」，「中俄可能只有不到10個盟友結合」。
艾斯培表示，中國利用脅迫與金錢圈套，和緬甸、柬埔寨和寮國等國力較弱的國家組成聯盟，「這些國家越小，需要的就越多，來自北京的壓力就越沈重」。
艾斯培說，他的訪問促成與馬爾他、蒙古、帛硫建立防衛關係，美國也計劃在東歐有更強的防衛參與，包括在波蘭駐軍。
他強調與「印度和印尼等志同道合的民主政體」打造更密切關係的必要性，並提及昨天與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）會面，下週還將訪問印度。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1091021