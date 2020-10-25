美食巷仔內／七年級生創業　成「網美餐廳製造者」

七年級生陳詠翔和黃建智退役時，憑著40萬元資金創業，6年來，一步一腳印創立HUN餐飲集團，旗下的「HUN混」和「JAI宅」品牌，擁有5家網美餐廳，不畏疫情衝擊，十月「JAI宅」餐廳再添台中中清店，結合精品元素與綠色植栽，讓人彷如置身歐洲街頭，被網友推是水湳經貿商圈超美義式餐廳。
台中發跡的HUN餐飲集團，旗下有4家「JAI宅」餐廳，2家「HUN混」餐廳，分佈台中、新竹和台北，各店設計感十足，有工業風，極致叢林風等，名氣響亮網美餐廳，深受年輕族群青睞，創辦人因此擁有「網美餐廳製造者」美譽。
創辦人陳詠翔與黃建智是7年級生，擔任執行長的陳詠翔，今年才31歲，談及創業歷程，認為天時地利人和是致勝關鍵，而所謂的天時，就是6年前創業時，搶搭網美餐廳風潮，在台中一中商圈，創立首家充滿工業風的「HUN混」義式餐廳；陳詠翔說，萬事起頭難，開張第一天，因運作不熟稔，就碰上客人久等不耐，嗆聲「這種店開不到一個月就會倒店」，事實上，「HUN混」餐廳確曾經歷一段等嘸人日子，雖位於台中科技大學對面一級戰區，天天中午看著學子蜂湧外出覓食，卻無人上樓來，內心很糾結。
直到有一天，客人突然湧入，連電視台都上門，他們全指定要「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，陳詠翔感到莫名，探詢才知道有人在網路上推崇這道菜，這個契機，讓餐廳名氣大噪，彷如守得雲開見月明，往後創業路就走得很順暢，橘醬麵也就成了集團的「起家菜」。
6年來，HUN集團一家家展店，各家風格不一，但這道「起家菜」都是招牌菜。橘醬爆炸蛤蜊麵是義式麵食，獨家特調醬汁濃郁芬芳，搭配的蛤蜊「滿到爆炸開來」，豪邁用料總讓客人瞠目，蛤蜊鮮甜浸著濃稠醬汁，迷入滋味讓人一吃上癮，征服南北各地食客的胃。