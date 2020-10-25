美食巷仔內／七年級生創業　成「網美餐廳製造者」

七年級生陳詠翔和黃建智退役時，憑著40萬元資金創業，6年來，一步一腳印創立HUN餐飲集團，旗下的「HUN混」和「JAI宅」品牌，擁有5家網美餐廳，不畏疫情衝擊，十月「JAI宅」餐廳再添台中中清店，結合精品元素與綠色植栽，讓人彷如置身歐洲街頭，被網友推是水湳經貿商圈超美義式餐廳。

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台中發跡的HUN餐飲集團，旗下有4家「JAI宅」餐廳，2家「HUN混」餐廳，分佈台中、新竹和台北，各店設計感十足，有工業風，極致叢林風等，名氣響亮網美餐廳，深受年輕族群青睞，創辦人因此擁有「網美餐廳製造者」美譽。

▲七年級生創業搭風潮，年方31歲的2人，已成功打造六家知名網美餐廳。（圖／記者金武鳳攝，２０２０．１０．２１）

創辦人陳詠翔與黃建智是7年級生，擔任執行長的陳詠翔，今年才31歲，談及創業歷程，認為天時地利人和是致勝關鍵，而所謂的天時，就是6年前創業時，搶搭網美餐廳風潮，在台中一中商圈，創立首家充滿工業風的「HUN混」義式餐廳；陳詠翔說，萬事起頭難，開張第一天，因運作不熟稔，就碰上客人久等不耐，嗆聲「這種店開不到一個月就會倒店」，事實上，「HUN混」餐廳確曾經歷一段等嘸人日子，雖位於台中科技大學對面一級戰區，天天中午看著學子蜂湧外出覓食，卻無人上樓來，內心很糾結。



▲位於中清路的宅餐廳，走的是歐式風情，主打義式餐廳，照顧到素食族，推出不少時蔬菜色。（圖／記者金武鳳攝，２０２０．１０．２１）

直到有一天，客人突然湧入，連電視台都上門，他們全指定要「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，陳詠翔感到莫名，探詢才知道有人在網路上推崇這道菜，這個契機，讓餐廳名氣大噪，彷如守得雲開見月明，往後創業路就走得很順暢，橘醬麵也就成了集團的「起家菜」。



▲搶進水湳經貿商圈的宅餐廳中清店，營造英式飲茶氛圍，連器皿都很講究。（圖／記者金武鳳攝，２０２０．１０．２１）

6年來，HUN集團一家家展店，各家風格不一，但這道「起家菜」都是招牌菜。橘醬爆炸蛤蜊麵是義式麵食，獨家特調醬汁濃郁芬芳，搭配的蛤蜊「滿到爆炸開來」，豪邁用料總讓客人瞠目，蛤蜊鮮甜浸著濃稠醬汁，迷入滋味讓人一吃上癮，征服南北各地食客的胃。

▲適合家庭客的中清店，菜色多，份量足，很能滿足挑剔的嘴。（圖／記者金武鳳攝，２０２０．１０．２１）

「JAI宅」和「HUN混」是網紅餐廳，儘管成功搶搭網美打卡風潮，但開餐廳基本上仍以餐飲為主，2家品牌均主打義式餐飲，義大利麵、披蕯、沙拉和燉飯等，價位親民，中清店適合親子家庭客。照顧素食族，店裡的炭烤時蔬沙拉、那不勒斯紅醬碳烤宅宅麵等，讓人體驗到不一樣的蔬食美味。