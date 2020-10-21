NBA／退役後為什麼不嘗試執教球隊？喬丹：我沒有耐心
NBA／退役後為什麼不嘗試執教球隊？喬丹：我沒有耐心
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-21 10:57:32
許多NBA球員在退役之後選擇成為教練繼續留在聯盟中效力，不過被公認為史上最偉大球員的「飛人」Michael Jordan，卻不選擇這麼做。今天他在受訪時談及此事，並且透露了原因。
過去也有許多傳奇球員在退役之後轉任教頭的紀錄，包括「指環王」Bill Russell以及「大鳥」Larry Bird都是代表人物；而Doc Rivers、Tyronn Lue這些球員時代偏角色球員的人物，在執教後也都曾率隊奪冠。Jordan解釋說，他成為教練最大的問題在於自己對於比賽的追求和關注和當今球員不同。「若要我以一個打比賽的視角去關注比賽，對於年輕球員來說並不公平，因為他們必須要忍受這樣的方式。但是如果他們不這麼做，我不知道我會有怎麼樣的情緒，我覺得自己沒有這個耐心。」
「我從來不覺得自己在情感上能成為一名教練，我和現在的孩子很不一樣，我對事情和比賽的看法也和他們不一樣。」Jordan認為他和後輩們對於比賽價值觀的不同，是他對於執教沒興趣的關鍵。最終，Jordan在退役之後成為夏洛特黃蜂的老闆，不過他的經營管理方式卻遭到不少人的批評，而黃蜂至今也一直是聯盟中戰績敬陪末座的幾支球隊。這或許說明了好球員，不一定就會成為好教練和好的管理人員。