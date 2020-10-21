疫情令國泰航空財困　也埋葬了港龍航空

6月初，國泰航空已採取救亡行動，宣布資本重組，共融資港幣390億元（約新台幣1500億元），其中港府向國泰注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。
但疫情仍然嚴峻，國泰航空與國泰港龍在9月合共載客4.71萬人次，較去年同月下跌98.1%。同月，兩家航空公司運載的貨物及郵件合共10.95萬公噸，下跌36.6%。
面對如此困局，日前有媒體報導國泰航空將會裁員，而國泰航空今早終於宣布涉及裁員的重組計劃，重點包括：
國泰航空全資附屬公司港龍航空有限公司（國泰港龍航空）即日起停止營運，遺留下來的航線由國泰航空及旗下香港快運航空有限公司營運。
國泰航空將削減約8500個職位，約占整個集團3萬5000個職位的24%。被裁職位中，5300人是駐港員工。
國泰航空要求駐港機艙服務員及機師更改服務條件，令薪酬「更貼近生產力及提升市場競爭力的目標」。簡言之，就是減薪。
國泰航空早上的公布帶來了兩個明顯的負面影響，一是令港龍航空壽終正寢，二是導致失業率上升。
國泰航空於1946年成立，最初在上海發展，後來由香港的英資太古洋行收購並遷港發展，以「CathayPacific Airways Limited」名稱註冊，中文是國泰航空。
此後，國泰航空成為香港的航空公司，一家獨大。
港龍航空則於1985年由「紅色商人」曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的公司成立，當時媒體普遍猜測，隨著香港主權轉移，有關方面希望創辦一家有中資背景的航空公司，與長期壟斷市場的國泰航空競爭。
但港龍航空成立及營運過程中面對一些政治及市場準則問題，比如在港註冊航空公司的股東需要有英國國籍等要求。
此外，港龍航空營運後很快就出現財困。1990年初，港龍航空進行資本重組，太古集團和國泰航空分別持有港龍航空5%和30%的股權，香港中信集團則持股38.3%。
重組後，國泰航空以第二大股東的身分接管港龍航空的管理權，港龍航空實際上成為國泰航空的子公司，國泰航空成功鞏固了其在港航空業霸主的地位。
經過多年來的股權變動，2006年9月，港龍航空正式成為國泰航空全資附屬公司，易名為國泰港龍航空。但14年後，國泰港龍敵不過疫情而關門，港龍航空從此消失，中資抗衡英資壟斷航空市場的故事也隨風而逝。
這次國泰航空大幅裁員5300人，也勢必令本地失業率惡化。
香港政府統計處昨天公布，本地7至9月的失業率已由之前的6.1%上升至6.4%；失業人數相應的由24萬8300人上升至25萬9800人，增加了1萬1500人。
今天新增的5300名失業大軍，又再令失業率攀升。（編輯：翟思嘉）1091021