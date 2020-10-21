撐不住！國泰航空企業重組裁員8500人 港龍確定走入歷史
撐不住！國泰航空企業重組裁員8500人 港龍確定走入歷史
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-21 11:00:47｜update2020-10-21 11:00:50
新冠肺炎疫情造成航空公司業績雪崩式下跌，國泰航空集團今（ 21 ）日公布企業重組計畫，將大砍 8,500 名員工，約佔全體 24% ，集團旗下的國泰港龍航空也宣布即刻起停止營運，國泰航空悲觀預估， 2021 年客運運能將會低於 50% 。
國泰航空集團表示，企業重組是為保障公司的未來發展，整個集團預計刪減 8,500 名員工，約佔全體 24% ，透過凍結招聘及自願離職，目前員工數已減少約 5,900 人，其中包含 5,300 名駐香港員工，及 600 名非駐香港員工。國泰航空集團指出，旗下全資公司「國泰港龍航空」即刻起停止營運，大部分航線將由國泰航空及香港快運航空接手，同時也要求空服員及機師修改勞動條件，藉以達到讓薪資貼近生產力，以及提升市場競爭力等目標，所有員工 2021 年將不會加薪，也不會發放 2020 年年終獎金。
國泰航空行政總裁鄧健榮說，疫情席捲全球，持續為航空業帶來沉重打擊，必須進行根本性的重組，否則集團最終將無法繼續營運下去。受影響的員工將提供高於法定要求的離職方案，並且延長醫療福利及員工機票優惠的期限，及輔導和工作過渡支援服務。
鄧健榮指出，集團已採取縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃等措施，但國泰航空每月仍然消耗 15 億至 20 億港元現金，長此下去將會難以為繼，公布裁員計畫後，每月將可減少 5 億港元開銷。鄧健榮預估，依目前所見，巿場復甦步伐顯然會相當緩慢。公司預計 2021 年上半年的客運運能仍會遠低於 2019 年的 25% ，而 2021 年全年的客運運能將會低於 50% 。