娶到賺到！專家曝「最強旺夫女出生時辰」　根本錦鯉體質

一個女生有好的旺夫運，就足以讓自己的後半生步入佳境，這種運氣不只能讓夫妻關係和諧、幸福安樂，更能讓兩個人的生活越過越好，所以不只是男人，連女生都希望自己能夠旺夫、幫夫，近日，知名命理老師艾菲爾就公布6大「最強旺夫女的出生時辰」，快來看看你是不是另一半的「Lucky girl」吧！

第六名、戌時（19點～21點）

出生在戌時的女人，天生聰明又知趣，腦筋動得飛快，是一生都能享有福澤的命格。也許年少時會受限於家庭、環境等外在因素而不盡理想，但也因此培養努力不放棄、逆境更逢生的性格，就像彈簧一樣，壓得越扁，彈得越高。這樣的你，會與如你一般成熟理性的魅力型大叔結婚，而婚後你們也能彼此扶持、體諒對方，共同為兩人的未來努力，你們彼此都是對方的強心針，對方就是你們打拼生活的動力，因此你們的家庭越來越富足，就算剛結婚時未必富有，但絕對是越來越走高、越來越富有。





第五名、午時（11點～13點）





午時為一天中最炎熱、陽氣最旺之時，此時出生的女人，熱情大方、隨和不拘小節、很替人著想，因此人緣、貴人運通常都不錯，甚至還會透過貴人牽線，認識一個對自己百般呵護的另一半。而婚後的你，一樣是盡心盡責，對老公、小孩、公婆都是全心付出，連老公的家人、朋友都會照顧到，這也讓你名聲、形象極好。更別說你還有絕佳的理財頭腦了，在你的規劃下，家裡一切都按部就班的越來越好，錢財也是越滾越多，完全是家族興旺、有福生財，娶到你就是賺到了！



▲知名命理老師艾菲爾近日公布6大「最強旺夫女的出生時辰」，快來看看你是不是另一半的「Lucky girl」吧！（示意圖／取自pixabay ）

第四名、寅時（3點～5點）





寅時代表黑夜退去、走向黎明，也象徵全新的開始。此時出生的女人，大方得體、很有自己的想法，屬於想要的會拼盡全力、努力獲得的類型。寅時出生者多大器晚成，也許學生時期或剛進入社會時有較多不順，戀愛也是曲折不穩，但請放心！隨著進入適婚年齡，你會順利遇到理想另一半，且婚後你運勢開始明顯好轉，不只自身的工作、理財、投資都越來越順利，重點是還能大大助旺老公的事業運，讓你們的生活越來越好過，邁向富裕之路完全不是問題！





第三名、亥時（21點~23點）





亥時為水，也是水旺最重之時，出生在亥時的女人，生性溫和善良、不會與人交惡，且樸實肯努力，不會追求華而不實、不勞而獲，而是靠自己腳踏實地的走。這也讓亥時出生的女人早早就習慣獨立，加上辦事能力強，很容易就能在事業上闖出一片天，也因此吸引到同樣優秀的追求者。而婚後，你也會將家庭打理的井井有條，還能扶持老公的事業，完全是典型的賢內助。加上中晚年後，你還會有一波財運入命，你的婚後生活可說是越過越輕鬆。



▲知名命理老師艾菲爾近日公布6大「最強旺夫女的出生時辰」，快來看看你是不是另一半的「Lucky girl」吧！（示意圖／取自pixabay）

第二名、辰時（7點至9點）





辰時為土，是旭日東升、漸向光明之時，辰時出生的女人，天生聰慧靈敏，潛力及爆發力極強，只要你想的話，幾乎沒有你做不到的事情，且貴人運極佳，幾乎一生都能得貴人相助。而婚後的你，也是百分百對家人好，絕不會隨意敷衍、做表面功夫，且你屬於越忙碌、錢財與福氣就越多的命格，婚後你不只能照顧好全家，連老公的事業也會因你的幫助，而再創高峰！婚後的你也會突然打開理財開關，看上什麼就賺什麽，眼光毒辣得讓人羨慕不已，家庭生活更是衣食無憂了！





第一名、子時（23點～1點）





出生在子時的女人，天生外在條件就非常好，且子水臨旺，代表命中幾乎不缺桃花，更有避掉厄災的好運氣，還能增旺身邊親密之人的運勢，如父母家人、伴侶小孩等全都能受其福澤。天生命好的你，很容易就能嫁入豪門，生活及經濟幾乎都不用你來操心，你只要專心扶持老公、照顧小孩就夠；加上你能助旺身邊人的運勢，有了你後，另一半的事業更是蒸蒸日上，簡直有如神助了。若你與老公有創業的打算，可以好好考慮，你們成功的機會非常高！（編輯：許苡晴）

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