議員質疑講習變宣教 苓雅分局：藉氣功提升同仁身心健康
議員質疑講習變宣教 苓雅分局：藉氣功提升同仁身心健康
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-10-21 11:25:11
高市警苓雅分局遭議員爆料，於聯合勤教時有宣揚宗教，邀請大家一起修仙做法跳體操？高市警局苓雅分局今（21）日澄清指出，有鑑於近期仁武分局澄觀派出所長因心肌梗塞陷入昏迷，苓雅分局為提升同仁身心健康，聯合勤教結束後，邀請林溪南老師分享「修真養炁禪功氣功」講座；對此，林溪南也出面強調，當天他只是上一堂有關防治心血管疾病的氣功並無宣導任何宗教。
黃捷指出，她接到爆料，苓雅分局舉辦聯合勤教期間，分局長居然大力宣揚宗教，邀請大家一起修仙做法跳體操？她要求，立刻停止假開會真佈道的荒唐行為，聯合勤教應該確實檢討應改善事務，並給基層員警應有的勞動權益，而不是用來練功！苓雅分局表示，有鑑於近期仁武分局澄觀派出所長因心肌梗塞陷入昏迷，苓雅分局為提升同仁身心健康，於年10月16日聯合勤教結束後，邀請林溪南老師分享「修真養炁禪功氣功」講座，講授內容包括心血管疾病如何防範，教導分局同仁於勤餘時段，能以拉筋吐納的動作，來舒展、活動全身的筋骨，藉以活化身體細胞、提升自身免疫力，維護同仁身體健康。
對此，當天受邀赴苓雅分局講授修身養炁禪功的老師林溪南表示，鑒於本月１２日仁武分局澄觀派出所所長心肌梗塞，分局長梁東山為提升同仁身心健康，於16日聯合勤教後，邀請他教授有關防治心血管疾病的氣功，且只有一個小時，希望讓警界同仁能夠身心健康，課程中沒有宣導宗教，純粹教授養身氣功。
至於課堂中的圖片，林溪南強調是道家古代修行的圖片是練氣功之後精氣神的一個代表；與宗教無關。