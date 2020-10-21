新黨與藍天赴NCC抗議　若關中天不排除結合韓粉抗爭

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新黨與藍天赴NCC抗議　若關中天不排除結合韓粉抗爭

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-21 11:37:27

新黨和藍天行動聯盟等多個團體21日前往國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，反對關閉中天電視台。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.21)
▲新黨和藍天行動聯盟等多個團體21日前往國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，反對關閉中天電視台。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.21)
新黨、藍天行動聯盟、藍營中華天朝、第三勢力333政黨聯盟、公民監督平台等多個團體21日前往國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，反對關閉中天電視台。新黨表示，NCC不該以政治力介入新聞自由，未來不排除結合韓粉進一步抗爭；藍天行動聯盟指出，如果NCC有更進一步的負面舉措，會採取更激烈的抗爭行動。
▲新黨和藍天行動聯盟等多個團體21日前往國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，反對關閉中天電視台。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.21)
▲新黨和藍天行動聯盟等多個團體21日前往國家通訊傳播委員會（NCC）抗議，反對關閉中天電視台。(圖／記者陳弘志攝，2020.10.21)
這場在NCC大樓廣場前舉行的抗議活動，聚集了新黨與藍天行動聯盟等數十人集結並表達訴求。新黨主席吳成典受訪表示，這次新黨站出來，是因為中天電視台目前在台灣是很難得的媒體，還願意給統派團體一點舞台，如果未來中天沒了，許多民眾不知道要看哪一台，台灣以後的言論市場就會一面倒。
吳成典說，新聞自由在民主社會是很重要的，如果一個民主社會沒有新聞自由，就是民主「少一點」，那就是「民王（民亡）」了，變成一個獨裁社會。今天新黨站出來，不光是為了中天講話，還是為了新聞自由、媒體自由來講話。新聞自由是不能打折扣的，除非技術上有犯規，政府可以透過法律來處理，但不該濫用政治判斷，覺得哪家電視台應該停，或不該停，應該由市場決定才對。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，蔡英文政府在台灣控制媒體的程度，已經接近百分之百，目前台灣的電視台，只剩下「一個半」中立，一個是中天，TVBS算半個，如果繼續關下去，台灣跟北朝鮮有何不同？他呼籲NCC不要當東廠、不要當打手，如果NCC有更進一步的負面作為，未來會採取更激烈的抗爭手段。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希指出，過去行政院長蘇貞昌在行政院會，竟然可以當面斥責應該獨立行使職權的NCC，怒指不配合。接下來，NCC主委就請辭了，這顯示NCC已經不是一個獨立超然的中立單位。民進黨過去在黨外時期，訴求百分之百的言論自由，沒想到執政後全面腐化，民進黨應該兌現過去的承諾，不該干預新聞自由。
對於新黨與多個民間團體前來抗爭，NCC接受陳情書，但表示沒有更進一步的評論。
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