還不快買一波孝敬主子！好市多寵物特展　這幾樣網友激推

隨著全球少子化、單身化趨勢，帶動寵物飼養年年成長。以台灣為例，預估今年下半年，全台飼養的貓、狗數量，將超越15歲以下小孩的人口數。向來以CP值高、更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者喜愛的連鎖美式賣場好市多（Costco），也嗅到了這股龐大的寵物商機，推出寵物用品特展，果然立刻吸引許多奴才們在網路上分享好康訊息，引發搶購熱潮，甚至被網友形容「毛奴出征，寸草不生」！

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到底這波寵物用品特展，有什麼必買不可的好物，一定要趕緊買回家孝敬家中的主子呢？網友大推AIXIA愛喜雅黑缶貓主食軟包、澳佳寶寵物清潔組、三合一寵物旅行組及Curver貓砂盆這四樣商品，更說「讓主子開心，奴才就會開心」！

大家都知道，貓主子是出了名的挑嘴，不喜歡的罐罐，不但一口都不肯將就，還會擺臭臉給你看！也因此，只要看到貓咪最愛的罐不起主子！好市多這次寵物用品特罐，貓奴們一定瘋狂掃貨不手軟，就怕缺貨對展，日本AIXIA愛喜雅黑缶貓主食軟包，好市多一盒24包兩種口味不到500元，大勝其他網路賣場價格，網友直呼真的省很大！



▲日本AIXIA愛喜雅黑缶貓主食，解決貓咪不愛喝水的問題。（圖／資料照片）

對於不愛喝水的貓咪，透過貓咪愛吃的罐罐，可以幫助攝取足夠水分，避免泌尿道等問題。有網友表示: 「家中貓咪年紀較大，變得不愛吃乾飼料，改吃主食罐，終於美式賣場買的到貓主食罐了，可以在賣場一次購足所有產品。」其他挑嘴的貓咪也很愛吃。也有網友附和說：「我家的很愛吃，只要一看到就會喵喵叫一直吵」、「這下子回家總算不必被主子冷眼相待了！



▲澳洲進口澳佳寶PAW的寵物清潔組合，也是超值商品。（圖／資料照片） 除了滿足主子的口腹之慾外，幫主子洗澡維持身體乾淨清潔，也是奴才們頗傷腦筋的部分。這次寵物用品特展中，澳洲進口澳佳寶PAW的寵物清潔組合，包含兩罐洗毛精跟一罐洗耳液，也是超值的商品。



▲好市多這次推出的三合一旅行組，拎了就走。（圖／資料照片） 隨著國旅熱潮，也有不少人會帶著毛孩子一起小旅行，不過出門要帶習慣吃的飼料罐罐，還有吃飯喝水的碗碗，行囊可不少！好市多這次推出的三合一旅行組，包含兩個防滑碗跟一個密封罐，可以全部套在一起直接拎了就走，不占空間又方便，許多奴才看到都眼睛一亮，現場就開始討論起下次要帶阿貓阿狗去哪裡玩了！至於家中，貓主子的廁所也很重要，同樣來自荷蘭的Curver貓砂盆，封閉式的設計，不僅可以隔離異味，減少貓砂被撥的滿地都是，而且隱密的空間也能帶給貓咪安全感，不少網友也大讚好用，趁這次寵物特展趕緊買一波。