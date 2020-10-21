台鐵又爆隱匿！斷軌44公分竟讓列車通過 林佳龍下令徹查
台鐵又爆隱匿！斷軌44公分竟讓列車通過 林佳龍下令徹查
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-21 11:33:49｜update2020-10-21 11:33:51
普悠瑪翻車事故今（ 21 ）日滿 2 周年，交通部長林佳龍周一要求台鐵進行安全報告，赫然發現 5 月 19 日發生鋼軌斷裂事件，成功站南側出現 44 公分斷軌，但站務人員卻未即時通報，還讓 2 輛列車高速通過，引發安全疑慮，讓林佳龍當場震怒，包括局長在內，全面檢討相關責任，國家運輸安全調查委員預計 11 月提出事實報告。
據了解， 5 月 19 日台鐵 3218 次北上區間車行經台中成功站路段時，發現碰撞聲，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂，但卻未依照 SOP 向調度員通報，讓後面 2 班次莒光號及普悠瑪自強號高速通過，直到調度員自行發現後，才緊急封鎖該路線。深入調查才發現，台鐵早在 3 月就知道該處鋼軌有裂痕，但卻沒有進一步處理。對此，交通部表示，根據台鐵就 519 斷軌事件初步調查之情形，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前向本部報告後，部長林佳龍指示，台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸，懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。交通部指出，將針對 519 事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員之布達及訓練；針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形。只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民之信任。此案目前正由運安會調查，交通部及台鐵局將全力配合調查。