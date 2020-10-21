北市15例確診就停辦跨年晚會？柯文哲：風險管理很重要
北市15例確診就停辦跨年晚會？柯文哲：風險管理很重要
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-21 11:37:12
因應新冠肺炎疫情在全世界仍舊盛行，台北市觀光傳播局長劉奕霆，昨天（20日）上午在議會專案報告時，表示若是台北市一週內出現15例確診，或是出現任何「不明感染源」的確診案例，就會取消跨年活動的舉辦。對此柯文哲今天（21日）上午出席活動時，就表示風險管理很重要，台灣如果要照目前的狀態，跨年當然可以辦，但如果北市一個禮拜出現15個新增案例，大型活動全部都要關掉。
柯文哲今天上午出席台北跨境電商年會，在致詞時表示，「今天我要進來的時候，媒體一直在追問說聽說跨年有可能被取消？這要跟大家講什麼叫新常態，就是我們有個東西叫風險管理。」柯文哲說，「因為我們台灣如果要照目前的狀態，跨年當然可以辦，但如果北市一個禮拜出現15個新增案例，大型活動全部都要關掉」。柯文哲接著表示，一個禮拜出現15個新增案例有沒有可能？「我們看看韓國新天地教會的案例，新加坡則是外勞的宿舍，日本也有案例，所以從南韓日本跟新加坡的案例，台北市一個禮拜內突然出現15個確診案例，有沒有可能？當然有可能！」柯文哲說，「所以超級感染源，在沒有防備的狀態，室內密集的情況當然有可能出現。所以從今天開始，全世界的產業都要面對一個很重要的東西，叫做風險管理」。