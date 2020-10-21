林為洲呼籲對岸承認中華民國 鄭運鵬：對國家有利都支持
林為洲呼籲對岸承認中華民國 鄭運鵬：對國家有利都支持
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-21 11:38:38
我駐斐濟代表處8日舉行國慶晚會時，遭兩名中國大陸外交人員闖入鬧場、且動粗打人。國民黨立院黨團總召林為洲昨（20）天受訪時批評，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕就好了嘛，這個還有什麼好講的，如果連這個都不承認，兩岸也不用交流了，大家都變成敵國。」對此，民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，只要是對國家有利，他都支持。
鄭運鵬說，林為洲從扛中保台兩個提案、國民黨黨名「去中國」、到現在中國施壓就不往來的說法，都是對國家有利，他都支持，他也希望林為洲的方向會是國民黨的主流路線。鄭運鵬進一步表示，他很懷疑，到底前總統馬英九、國民黨立委吳斯懷、退將陳廷寵這些人的路線是國民黨的主流，還是林為洲是主流？畢竟林為洲之前講的「廢考監兩院」，後來在壓力之下也不了了之，到底誰是非主流，需要繼續看下去。
鄭運鵬指出，外界很多分析，認為林為洲的主張可能會吃到民進黨的政治光譜，但是他認為只要對國家有利，民進黨都應該支持。
不過鄭運鵬也說，畢竟在立法院內分屬不同政黨，他也不能太過表態，「不然會害到林為洲被國民黨的鷹派誤會，我們只能在旁邊請國民黨自求多福」。