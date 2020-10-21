美國大選民調關注6搖擺州　拜登微幅領先、川普緊追

全國民調方面，有 2 家民調拜登和川普的差距都在 10 個百分點以上，美國南加州大學多西費（ USC Dornsife College ）學院民調顯示，拜登支持度 53.5%，川普 41.8%。英國戰略研究公司 Redfield and Wilton strategies 的民調為拜登支持度 51% ，川普為 40%。
加拿大民調市場調查公司 Léger、紐約時報／錫耶納大學（ Siena College ）所做的民調，拜登都領先川普 9 個百分點（拜登 51%，川普 41%），易普索（ Ipsos ）則是拜登支持度 46%，川普 39%。
在搖擺州：鐵鏽帶（ Rust Belt ）的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州，陽光帶（ Sun Belt ）的亞利桑那、佛羅里達、北卡羅來納州，6 州共有 101 張選舉人票，對勝選的過半門檻 270 張至關重要，去年川普就是在拿下這 6 州順利入主白宮，因此今年搖擺州的戰場備受關注。
根據《紐約時報》綜合包括各州大學、易普索、媒體等各家民調，拜登在搖擺州的民調全數領先川普。在佛羅里達州、亞利桑那州，兩人的差距較小、競爭較激烈，特別是佛羅里達州，北佛州大學民調拜登僅領先 1 個百分點（ 48% 對 47%）。
在亞利桑那州，RMG Research、Data Orbital 的民調拜登持度皆為 47%，分別領先川普 1 個、5 個百分點。在北卡羅來喀週，拜登支持度約在 49% 至 50%，川普則是 46% 至 47%，拜登領先川普 1 至 3 個百分點不等。在賓夕法尼亞州，拜登的民調領先川普約 2 至 3%。在威斯康辛、密西根州，拜登則領先幅度較大，在威斯康辛，拜登領先川普 8 個百分點；在密西根拜登領先 7 個百分點。
拜登在搖擺州的平均支持度為 49.1%，川普則是 45.2%，差距 3.9 個百分點。和 2016 年相比，川普在搖擺州落後希拉蕊 4.4 個百分點，落後幅度更大，但最後仍然拿下全部的選舉人票。2016 年只有 2 間民調預測川普獲勝，因此今年許多民調公司針對失準做出修正，但受到疫情影響，今年又出現提早投票踴躍的變因。目前雖然拜登穩定領先，但很難預測川普潛在的支持者有多少。