9億外埔花博園區荒廢？議員：應作地方發展的馬達
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-21 12:34:37
台中市議會今(21)日進行財經委員會業務質詢，議員施志昌、林祈烽呼籲，市府應該儘速活化花了9億元打造的外埔花博園區，而不是任其荒廢，並且未來委外經營也要納入地方創生的概念，作為地方發展的「馬達」。
施志昌表示，目前花博園區共有三處，葫蘆墩園區、后里馬場與森林園區以及外埔花博園區，而目前葫蘆墩園區、后里馬場與森林園區都已有規劃，但是外埔花博園區在市府的業務報告與施政計畫中卻隻字未提。花博落幕至今已經超過一年半，加上大安媽祖園區，甲安埔已經有加起來15億的建設淪為蚊子館。中市農業局局長蔡精強表示，外埔花博園區原定規劃舉辦蘭花展，但因為疫情延後至明年四月，目前已經有規劃OT委外廠商經營辦理中。
施志昌表示，外埔花博園區未來應該延續花博精神，作為農創園區，內容應該包含農業科技展示、研發、農業體驗與食農教育以及觀光發展等等。他也提醒，中央的地方創生是為了扭轉偏鄉人口流失的趨勢，但目前可以取得的委外經營計畫中，卻沒有把地方創生的概念納入。此外，外埔花博園區也不能只是一座園區，這樣會把它做小了，應該作為地方發展的「馬達」，從地方創生的概念著手，結合周邊發展觀光，並且在智慧農業方面也能幫助農民導入，食農教育方面也可以跟學校合作，將外埔花博園區的效益最大化。