國民黨今年擴大舉辦台灣光復紀念活動　重批民進黨扭曲

國民黨表示，台灣光復代表了歷經八年抗戰的勝利，台灣回歸中華民國版圖的歷史事實。1945年10月25日，在台北市公會堂(現在的中山堂)舉行受降典禮，由台灣省行政長官代表中國戰區最高統帥受降，從此台澎正式重歸中華民國的懷抱。但民進黨執政卻刻意扭曲、切斷歷史，誤導年輕人史觀，淡化中華民國與台灣的關係與連結，想要「去中國化」，但卻陷入一方面批評對岸慶祝台灣光復，但又不願參與國民黨舉辦光復活動的矛盾之中。
國民黨強調，為了導正史觀，22日將由國家政策研究基金會召開「台灣光復七十五周年研討會」，針對兩議題「台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義」、「中國國民黨在台灣光復前後所扮演的角色」討論。研討會由國民黨副祕書長黃奎博主持，並邀前台灣省政府主席趙守博、台大心理系名譽教授黃光國、中華新文化發展協會理事長楊渡、中研院近代史研究所特聘研究員黃克武等人，從歷史、社會、文化、經濟、國防角度切入，藉由深入的對話與討論，讓大眾對台灣光復有更為正確的認識。
另外，國民黨也將於23日推出「台灣光復75周年線上影音紀念展」，依照「啟蒙、連結、心繫、光復、響應、建設」六個時序，展出黨史館保存的台灣光復珍貴史料照片，包括中日議和簽訂馬關條約的春帆樓外景、清廷與日本的台澎交割證書、抗日事件圖表、受降書、受降典禮等畫面，敘述國父孫中山先生創黨革命的信念、興中會、同盟會台灣分會成立故事、台灣志士投身革命運動的足跡，以及對日抗戰勝利台灣回歸後，國民黨保台、建台、壯大台灣的整體歷史脈絡。
25日光復節當天，國民黨也將於中影八德大樓三樓演講廳舉辦紀念音樂會，以台灣本土風格為主，曲目設定為台灣光復節前後30、40、50年代金曲，包括鄧雨賢組曲「四、月、望、雨」及近代台語金曲等曲目重新詮釋，帶領大家循著年代脈絡重新回顧當時的時代背景，共同走入台灣本土動人的歷史篇章。歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人將共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與台灣人的打拚精神歌曲，台灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土台語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。
中華民國在台灣的足跡-台灣光復75週年線上展覽： http://www.taiwan1945.com/