新聞台非宗教台！律師揭「中天一定要關」原因：不管藍綠

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新聞台非宗教台！律師揭「中天一定要關」原因：不管藍綠

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-10-21 12:29:08

▲律師黃帝穎（右圖）分享對中天是否關台提出看法，左圖為韓國瑜。（圖／資料照、黃帝穎臉書）
▲律師黃帝穎（右圖）分享對中天是否關台提出看法，左圖為韓國瑜。（圖／資料照、黃帝穎臉書）
台北市議員羅智強日前驚爆「中天關定了」，針對中天電視關台消息甚囂塵上，行政院長蘇貞昌昨（20日）強調，中天執照不是撤照，而是到期是否延期的問題，不過知名律師黃帝穎在臉書發文指出：「如果一個新聞台以高達近九成的新聞比例，吹捧特定政治人物，這種新聞台絕對無法在任何民主國家存在。」
▲中天被NCC指出，報導韓國瑜新聞的比例過高。（圖／新聞深喉嚨粉專）
▲中天被NCC指出，報導韓國瑜新聞的比例過高。（圖／新聞深喉嚨粉專）
黃帝穎表示，真正捍衛新聞自由，就必須汰除不適格的新聞台，「不談言論立場，不涉及言論內容審查，如果一個新聞台以高達近九成的新聞比例，吹捧特定政治人物，這種新聞台絕對無法在任何民主國家存在，全球皆然。」
「新聞台不是宗教台」，黃帝穎點出，2019年NCC觀測報告顯示，中天電視出現韓國瑜的時間比例「將近9成」，共有121則報導，超過總體新聞的87%，換算成秒數16123秒，比例高達88.31%，反問：「姑且把政治人物替換，如果某新聞台以高達近九成的新聞比例，吹捧蔡英文，國際如何評價台灣？在民主台灣容許嗎？」

黃帝穎痛批中天捧韓國瑜的行為「毫無最基本的平衡報導與新聞專業倫理」，並再次強調，不論以九成新聞吹捧的是蔡英文或韓國瑜，都沒資格稱為新聞台，更意有所指地說：「現代民主國家對新聞自由的保護義務，更要進一步確保新聞自由免受他國或資本的侵害。」

貼文引來不少網友附和，「若蔡政府還在猶豫是否關中天，判断力就太差了」、「『製造新聞』是新聞自由嗎」、「把新聞節目當廣告來吹噓、把誣衊政府當綜藝節目在製作！這還不夠清楚嗎？」但也有人嗤之以鼻：「台灣全部的都麻再造神！又不是只有中天！搖頭...」（編輯：楊穎軒）
▲黃帝穎全文。（圖／黃帝穎臉書）
▲黃帝穎全文。（圖／黃帝穎臉書）
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