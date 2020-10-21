新聞台非宗教台！律師揭「中天一定要關」原因：不管藍綠

黃帝穎表示，真正捍衛新聞自由，就必須汰除不適格的新聞台，「不談言論立場，不涉及言論內容審查，如果一個新聞台以高達近九成的新聞比例，吹捧特定政治人物，這種新聞台絕對無法在任何民主國家存在，全球皆然。」
「新聞台不是宗教台」，黃帝穎點出，2019年NCC觀測報告顯示，中天電視出現韓國瑜的時間比例「將近9成」，共有121則報導，超過總體新聞的87%，換算成秒數16123秒，比例高達88.31%，反問：「姑且把政治人物替換，如果某新聞台以高達近九成的新聞比例，吹捧蔡英文，國際如何評價台灣？在民主台灣容許嗎？」
黃帝穎痛批中天捧韓國瑜的行為「毫無最基本的平衡報導與新聞專業倫理」，並再次強調，不論以九成新聞吹捧的是蔡英文或韓國瑜，都沒資格稱為新聞台，更意有所指地說：「現代民主國家對新聞自由的保護義務，更要進一步確保新聞自由免受他國或資本的侵害。」
貼文引來不少網友附和，「若蔡政府還在猶豫是否關中天，判断力就太差了」、「『製造新聞』是新聞自由嗎」、「把新聞節目當廣告來吹噓、把誣衊政府當綜藝節目在製作！這還不夠清楚嗎？」但也有人嗤之以鼻：「台灣全部的都麻再造神！又不是只有中天！搖頭...」（編輯：楊穎軒）