首次以國家之名進行政治療癒工程　促轉會展照顧服務方案

王增勇說，轉型正義其中一項重要工程在於「療癒及和解」，這些故事應該成為台灣社會的集體記憶，讓社會不要重複錯誤，同時讓受害者知道，「曾經傷害過他們的國家，這次願意反過來照顧他們」雖然政治受難者家屬往往對於國家還有一定的不信任程度，但他們會盡量去做，雖然促轉會屬於任務型機關，有可能明年即停止運作，但他們已和衛福部協調，若該會無法延續，將由衛福部接手，至於資金來源可由衛福部的公務預算或已入國庫的不當黨產成立基金因應，目前北、中、南已掌握近千名政治受難者和家屬需要得到照顧。
王增勇表示，許多政治受害者過去曾遭遇酷刑，如今午夜夢迴時仍會做惡夢或無法成眠，這些都是許多政治受害者的後遺症；此外，這些創傷不僅影響受害者本身，還會延續到家人，因為當年受害者被社會排斥、歧視、貼標籤，造成創傷延續到配偶、第二代的子女身上。
王增勇指出，這些政治受害者可能是白色恐怖時期，也有可能源自二二八事件，台灣現行雖然有受難者相關組織，並定期舉辦聚會相互關心，但這些受害者年紀漸長，已無行政能力舉辦聚會，且部分人士更需要被照顧，因此，國家有必要在這個時候介入執行療癒。
至於具體措施，王增勇說，台灣過去對政治受害者提供的是真相調查、罪名撤銷及金錢補賠償，但不曾執行生活上的照顧，所以，規劃「政治受難家庭照顧服務方案」試辦計畫，擇定北、中、南具長照服務經驗的社福團體合作，希望建立全國性照顧支持服務網絡，提供這些家庭長期照顧、居家關懷、心理支持、經濟補助等協助，也希望透過該計畫，銜接既有長照和家照資源，未來能建立專業助人工作人員的協作模式，提供個別化、在地化的服務，回應政治受難家庭迫切的需求。
出席的立委王婉諭也說，在自己過去的經驗中，協助重大刑案被害人家屬建立心靈支持，是一條漫漫長路，絕非容易的事。而面對每位型態不同的政治受難者，需要專案、個別化的協助，我們需要長期的規劃和盤整，除了專業人員外，也需要提升全體人民的文化敏感度，透過理解政治受難者創傷療癒的過程，整合社福體系中的不同單位，才能實際接觸並瞭解受難家庭的情況，給予合適的陪伴、介入或協助。
最後，她向在場的受難者代表們致意，「這段漫長又艱辛的日子，你們辛苦了。」我們期待，在未來轉型正義的過程中，除了能夠平復司法不法，能夠追回真相外，更希望能夠彌補過去國家曾加諸在你們身上的傷害，撫平你們心中的傷痛，這條路不容易，但我們仍會一起繼續努力。
楊翠總結指出，轉型正義的核心價值之一是「國家負起責任」，於現在及未來擔負照顧服務的工作。使受難家庭重新信任國家，則是促轉會的責任。過去受難前輩及家屬們負傷努力，成為台灣轉型正義工程的前行者。現在許多前輩已經年邁，促轉會將接續努力，希望從關注個人、關注家庭，逐步擴展、建立在地可及的的服務。未來不論是否延任，都將朝向建置延續性的服務而努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼