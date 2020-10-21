第十二屆「忠義文學獎」徵文比賽優勝揭曉 31日頒獎
第十二屆「忠義文學獎」徵文比賽優勝揭曉 31日頒獎
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-21 13:31:34
社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會，聯合主辦的第十二屆「忠義文學獎」徵文比賽，不受疫情影響，有來自海內外近千人投稿參賽，迴響熱絡，經初審、二輪複審及最後決審「三關」評鑑，遴選優勝作品近70篇，預訂31日下午在國立臺灣師範大學頒獎表揚。
為維護和推廣優良傳統忠孝節義、三綱五常之固有倫理精神，自2005年開始，社團法人中華桃園明聖經推廣學會，與社團法人中華關聖文化世界弘揚協會，即聯手推動「忠義文學獎」徵文比賽，今年邁入第12屆，徵文主題從《覺世真經》、《陰騭文》、《太上感應篇》等經典，進行忠孝節義精神之闡述。主辦單位表示，儘管全球籠罩在新冠肺炎疫情陰霾中，第12屆忠義文學獎徵文活動，並未受到影響，來自海內外參賽者近千人，依「社會組」、「大專組」、「高中組」、「更生(受刑人)組」，共4組6類別(論文與文創分類)進行競賽，競爭激烈。
在近70篇獲獎作品中，佳作連連，有多篇出色小說作品，包括社會組文創類「英雄千面：召喚內在關公精神」、大專組文創類「土虱兄」及更生組「司过之神」，故事內容高潮迭起，環環相扣，令人拍案叫絕。
至於獲獎者散見各階層，包括旅居德國海德堡的台灣女作家、香港文字工作者、對岸資深媒體人；以及國立台灣大學四位博碩士生、國立師範大學兩位研究生，再加上更生組卅餘位表現傑出的受刑人，更有假釋出獄後獲得社會組獎項殊榮的獲獎者。
「第12屆忠義文學獎‧海內外徵文活動頒獎典禮」，將於10月31日在台灣師範大學「教育學院大樓201國際會議廳」舉行，主辦單位感謝總統府、考試院均特別致電恭賀慰勉所有得獎者，另當天蒞臨現場全程參與者，典禮結束將贈送「關聖帝君大解冤咒‧護身保命金卡」乙幀。