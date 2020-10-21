第十二屆「忠義文學獎」徵文比賽優勝揭曉　31日頒獎

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會，聯合主辦的第十二屆「忠義文學獎」徵文比賽，不受疫情影響，有來自海內外近千人投稿參賽，迴響熱絡，經初審、二輪複審及最後決審「三關」評鑑，遴選優勝作品近70篇，預訂31日下午在國立臺灣師範大學頒獎表揚。

至於獲獎者散見各階層，包括旅居德國海德堡的台灣女作家、香港文字工作者、對岸資深媒體人；以及國立台灣大學四位博碩士生、國立師範大學兩位研究生，再加上更生組卅餘位表現傑出的受刑人，更有假釋出獄後獲得社會組獎項殊榮的獲獎者。



「第12屆忠義文學獎‧海內外徵文活動頒獎典禮」，將於10月31日在台灣師範大學「教育學院大樓201國際會議廳」舉行，主辦單位感謝總統府、考試院均特別致電恭賀慰勉所有得獎者，另當天蒞臨現場全程參與者，典禮結束將贈送「關聖帝君大解冤咒‧護身保命金卡」乙幀。