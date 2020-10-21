首屆無人機競賽雲林登場 障礙闖關冠軍獎金5萬元
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-21 14:20:00
雲林縣政府首屆舉辦的無人機障礙競賽，下（11）月22日在劍湖山遊樂園區內登場，冠軍可獲獎金5萬元，歡迎無人機操作好手同場競技。
雲林縣整府為打造雲林縣成為無人機運動賽事的重要場域，下（11）月22日，結合虎尾科技大學、大德工商等院校和台電公司，共同舉辦台灣「第一屆無人機戶外障礙賽」，並在今（21）日上午假設有飛機科的斗南大德工商舉行記者會，由教練指導縣長張麗善示範操作四軸無人飛行器穿越障礙，首關順利穿過障礙，不過在穿過圓環的第二關障礙時，則因不善操作發生「墜機」意外而做出遭淘汰示範。縣長張麗善表示，交通部民航局對無人機的容飛場域、安全要求都有完善的法規標準，而現在年輕人玩無人機非常普遍，她希望無人機的愛好者可以常到雲林來試飛，透過鏡頭從空中俯瞰雲林之美，張麗善也要感謝劍湖山世界、元進莊公司、西螺鎮農會的支持，希望藉由這項比賽，吸引全台灣的無人機飛手來雲林一展身手，未來更希望大家從空中拍出雲林之美。
雲縣府計畫處長呂明岳指出，全國首屆無人機大賽即將登場，凡全國國、高中（職）、大專院校和社會人士，並結合大專院校航空相關專業系所，均可報名參賽；參賽機型限249g以下四軸無人機，報名人數1-3人為一組，團隊請以隊長為代表人，限50組額滿為止，報名自即日起至11月15日截止，第1名獎金5萬元，第2至6名各1萬元；如有任何問題請洽無人機大賽組委會。
另外，11月22日比賽當天，在劍湖山世界另設民航空安全宣導及親子小飛機體驗攤位，凡持票進入劍湖山的遊客均可以獲贈小飛機，12歲以下兒童可以參加小飛機擲準比賽。