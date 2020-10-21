痛批拜登兒子筆電來自地獄！川普自誇：我小孩很乖沒貪污

川普在造勢上批評「拜登一直是個腐敗的政客，對我來說，拜登家族是一個犯罪企業」，並引用《紐約郵報》的報導，暗示拜登與兒子杭特的海外交易有關。「如果你看過（杭特的）筆電，我只能告訴你們，它是來自地獄的筆電。唯一可跟它媲美、性能差不多的電腦是韋納的電腦。大家還記得嗎？叮叮叮，（韋納的電腦）也被盜了。（韋納）傳照片給很多年輕女人，不應該說是女孩。他傳了很多訊息給女孩們，接著就被『盜』了」。
川普還將自己的兒女伊凡卡（ Ivanka ）、小唐納德（ Donald Jr. ）、艾瑞克（ Eric ）和杭特做對比「你們能想像小唐納德遇到『杭特在哪裡？』的問題嗎？」批評事件爆出後，杭特就像完全隱形了一樣。川普還自誇教子有方，孩子們都被禁止參與可能招致貪污指控的外國項目，比方說在沙烏地阿拉伯建飯店。
川普在造勢場合上提及韋納事件，讓人聯想到 2016 年希拉蕊被 FBI 重啟調查，最終影響 2016 年大選，成為川普當選的原因中一。希拉蕊的競選團隊控訴，郵件洩露是俄國間諜為幫助川普勝利所為，但川普陣營矢口否認。
《紐約郵報》稱，前紐約市長、川普的律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）提供「地獄筆電」的資料備份，硬碟中含有許多杭特的不雅影像，而電子郵件顯示，拜登在登任副總統時，參與了杭特與中國、烏克蘭企業的往來。