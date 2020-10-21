痛批拜登兒子筆電來自地獄！川普自誇：我小孩很乖沒貪污

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痛批拜登兒子筆電來自地獄！川普自誇：我小孩很乖沒貪污

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-21 13:08:19｜update2020-10-21 13:37:27

川普：來自地獄的筆電
▲川普形容杭特（Hunter Biden）的筆電「來自地獄」，批評拜登跟兒子一起參與海外交易，自誇自己管教子女很棒。示意圖。（圖／川普Facebook／美聯社／達志影像）
民主黨候選人拜登的次子杭特（ Hunter Biden ）日前被《紐約郵報》爆料，一台送修的筆電內含其利用拜登的政商關係，與中國、烏克蘭企業勾結，筆電中還有大量不雅影片、相片。美國總統川普週一（ 19 ）在亞利桑那州的造勢場合表示自己看過杭特的電腦，形容這是一台「來自地獄的筆電」，裡頭的資料內容，讓他想起了前議員韋納（ Anthony Weiner ）。
美國民主黨前眾議院議員韋納（ Anthony Weiner ） 2011 年在推特上發布一張具一張性暗示的照片而辭職。2016 年美國聯邦調查局（ FBI ）在選舉前查獲韋納的筆電，指控他與一名 15 歲的女孩發生不正當關係。時任 FBI 局長柯米（ James Comey ）在投票日前 11 天宣布，因為韋納的案件發現新線索，將重新啟動調查，針對希拉蕊私人電子郵件儲存的機密訊息。2017 年韋納因涉及向未成年人發送淫穢內容被定罪，判刑 21 個月、罰金 1 萬美元，並被永久註記為「性犯罪者」（ sex offender ）。
▲川普（後）、希拉蕊（前）兩人於
▲川普（後）、希拉蕊（前）兩人於 2016 年角逐總統。（圖／NOWnews資料照）
川普在造勢上批評「拜登一直是個腐敗的政客，對我來說，拜登家族是一個犯罪企業」，並引用《紐約郵報》的報導，暗示拜登與兒子杭特的海外交易有關。「如果你看過（杭特的）筆電，我只能告訴你們，它是來自地獄的筆電。唯一可跟它媲美、性能差不多的電腦是韋納的電腦。大家還記得嗎？叮叮叮，（韋納的電腦）也被盜了。（韋納）傳照片給很多年輕女人，不應該說是女孩。他傳了很多訊息給女孩們，接著就被『盜』了」。

川普還將自己的兒女伊凡卡（ Ivanka ）、小唐納德（ Donald Jr. ）、艾瑞克（ Eric  ）和杭特做對比「你們能想像小唐納德遇到『杭特在哪裡？』的問題嗎？」批評事件爆出後，杭特就像完全隱形了一樣。川普還自誇教子有方，孩子們都被禁止參與可能招致貪污指控的外國項目，比方說在沙烏地阿拉伯建飯店。

▲川普自誇自己教子有方，孩子們說要在沙烏地阿拉伯建飯店賺錢的時候，他嚴格地說不行。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普自誇自己教子有方，孩子說要在沙烏地阿拉伯建飯店賺錢的時候，他嚴格地說不行。（圖／美聯社／達志影像）
川普在造勢場合上提及韋納事件，讓人聯想到 2016 年希拉蕊被 FBI 重啟調查，最終影響 2016 年大選，成為川普當選的原因中一。希拉蕊的競選團隊控訴，郵件洩露是俄國間諜為幫助川普勝利所為，但川普陣營矢口否認。

紐約郵報》稱，前紐約市長、川普的律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）提供「地獄筆電」的資料備份，硬碟中含有許多杭特的不雅影像，而電子郵件顯示，拜登在登任副總統時，參與了杭特與中國、烏克蘭企業的往來。
 
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