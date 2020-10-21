看不到大王了？FOX體育台公告年底終止營運

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

看不到大王了？FOX體育台公告年底終止營運

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-10-21 13:28:10｜update2020-10-21 13:28:36

▲FOX體育台傳出撤資。（圖／FOX提供）
▲FOX體育台傳出撤資。（圖／FOX提供）

長期轉播日職、網球四大公開賽、大聯盟賽事的FOX體育台今天在官方臉書公告「FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起僅限於在台灣地區終止營運。

FOX體育表示，根據公司在評估業務、營運之後決定，將在明年1月1日起終止台灣在台灣地區的營運，屆時用戶將在電視上跑馬公告，通知觀眾有關FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台確切消息。

FOX體育台也將在2021年1月1日起停止更新相關中文網站與社交媒體帳號。

以下為FOX體育台公告內容：

1. FOX體育台有什麼改動？
FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起在台灣地區終止營運。我們衷心感謝觀眾一直以來的支持和愛護。

2. 為什麼FOX體育台會終止營運？
這變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。

3. 我將如何得知FOX體育台已終止營運？
您的有線電視供應商或是收視平台將在電視上跑馬公告，通知觀眾有關FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起終止營運的事宜。

4. 我訂購的電視組合是包括多個FOX體育台。我將如何受到影響？
FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起在台灣地區終止營運。有關收視套餐組合的其他問題，請您留意您的有線電視系統或是收視平台的最新消息。

5. FOX體育台終止營運，我是否還可以從FOX體育台的中文網站查閱最新的體育資訊？
FOX體育台在台灣區旗下的中文網站及社交媒體帳號將於2021年1月1日起停止更新。

 

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

可惡居然沒搶到！票選10月歡慶十十樂哪些沒買到的東西覺得最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀