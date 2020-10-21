看不到大王了？FOX體育台公告年底終止營運

長期轉播日職、網球四大公開賽、大聯盟賽事的FOX體育台今天在官方臉書公告「FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起僅限於在台灣地區終止營運。

FOX體育表示，根據公司在評估業務、營運之後決定，將在明年1月1日起終止台灣在台灣地區的營運，屆時用戶將在電視上跑馬公告，通知觀眾有關FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台確切消息。

FOX體育台也將在2021年1月1日起停止更新相關中文網站與社交媒體帳號。





以下為FOX體育台公告內容：





1. FOX體育台有什麼改動？

FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起在台灣地區終止營運。我們衷心感謝觀眾一直以來的支持和愛護。





2. 為什麼FOX體育台會終止營運？

這變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。





3. 我將如何得知FOX體育台已終止營運？

您的有線電視供應商或是收視平台將在電視上跑馬公告，通知觀眾有關FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起終止營運的事宜。





4. 我訂購的電視組合是包括多個FOX體育台。我將如何受到影響？

FOX體育台、FOX體育二台及FOX體育三台將於2021年1月1日起在台灣地區終止營運。有關收視套餐組合的其他問題，請您留意您的有線電視系統或是收視平台的最新消息。





5. FOX體育台終止營運，我是否還可以從FOX體育台的中文網站查閱最新的體育資訊？

FOX體育台在台灣區旗下的中文網站及社交媒體帳號將於2021年1月1日起停止更新。