美國會提出挺台7法案 外交部：將持續穩健推動台美關係
美國會提出挺台7法案 外交部：將持續穩健推動台美關係
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-21 13:30:23｜update2020-10-21 13:30:43
現任美國國會任期將於明年1月期滿，為了加速通過重要法案，眾議院「中國工作小組」今天提出包裹式法案，囊括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7部挺台法案。外交部發言人歐江安對此表示，感謝美國國會以具體行動支持台灣，外交部將會與美國國會友人、行政部門保持聯繫，穩健推動台美關係。
美國聯邦眾議院「中國任務小組」(China Task Force)在眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）及外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）領導下，於美東時間10月20日提出「中國任務小組法案」(China Task Force Act)，建議美國國會就中國共產黨對美國及全球自由，民主及人權造成的威脅做出全面性立法。中國任務小組羅列美國本屆國會所提出的137項相關法案，其中包含「台灣保證法案」、「台灣防衛法案」及「要求美國務卿研擬策略協助台灣重獲世界衛生組織(WHO)觀察員身份」等多項挺台法案。法案並要求美國政府鬆綁台美交往限制、支持台灣國際參與及定期軍售，展現對台灣堅定的支持。
另外，美國聯邦參議院也提出「台灣關係加強法案」，建議調整美國對台政策，包括成立跨部會台灣政策任務小組、要求美國駐台代表的任命應經過參院同意、建立台美文化交流基金會、反制中國對台銳實力滲透等作為，以更切實反映現況。 歐江安對此表示，外交部由衷感謝美國國會以具體行動支持台灣，並展現對台海及區域和平穩定的重視，並將繼續與美國國會友人及行政部門保持緊密聯繫，穩健推動台美關係。