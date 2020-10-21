國泰港龍航空停航　民航局：台港線影響不大

對於航班部分，根據國泰航空發出的新聞稿，集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。
民航局表示，受到武漢肺炎疫情影響，國泰港龍航空在台港線部分已經幾乎都沒有飛，只有偶爾幾班客艙載貨，但航班數並不多，對台港線影響應該不大。
民航局指出，國泰港龍航空在疫情前台港線部分，每週約69班，其中香港高雄48班，香港台中7班，香港桃園14班。
民航局說，疫情發生後，僅9月份有1班香港高雄航班曾經載客。香港高雄與香港桃園以客機腹艙載貨維持營運，台中航線則已提報暫停。
民航局指出，經查詢，國泰分公司表示，港龍規劃自今天起暫停營運，目前都無訂位旅客。民航局已要求業者依法提報航線暫停，並妥善處理消費者權益相關事宜。
勞動部今天表示，經台北市勞動局初步了解，台灣分公司有431人，預計裁員40人，主要以香港機師及空服員為主，國泰航空企業工會今天中午也與公司協商。
據了解，雙方協商結果中午出爐，將不裁員而改走優退方式。全國聯合總工會理事長、前國泰航空企業工會理事長任睦杉說，公司將採優退方式，給予最多增加30個月的退休金讓符合退休條件的員工退休，未符合退休條件的員工，也增加尾數金額的方式，讓員工提前退休。
對於優退方案是否有人數上限，任睦杉說，還要看飛行的狀況評估，而優退的審核權也在公司，公司有權同不同意員工是否符合優退方案。
國泰航空則回應，尊重工會說法，但目前尚未有明確計畫定案，有確定後會再跟外界報告。（編輯：陳政偉）1091021