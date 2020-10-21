明年預算首破90億 原民會：顯示政府重視原民福祉
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-21 16:06:51
原民會主委夷將‧拔路兒今天(21日)赴立院內政委員會報告原民會110年度施政計畫及收支預算案，他表示，原民會近年來歲出預算持續成長，110年預算編列首度突破90億元，顯示政府照顧原住民族福祉的重視與決心。
夷將表示，原民會近年來歲出預算持續成長，110年度計編列90億2998萬2千元，首度突破90億元，較109年度預算83億4312萬元，增加6億8686萬2千元，成長8.23%，成長幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，並較105年度大幅增加14.25億元，成長18.74%。夷將．拔路兒指出，明年度預算在行政院的支持下，新增編列多項計劃，包括建構原住民族教育文化知識體系、原住民族開放政府智慧治理跨部會系統平台、為協助原住民族部落傳統產業因應時代環境變遷，編列小、微型原民事業數位轉型經費，另外將捐助原文會及原語會於桃園機場捷運A17土地興建其永久會址。
夷將提及，原民會明年預算，是依據當前國內、外環境，兼顧原住民族未來發展需要，以尊重原住民族主體性、實現原住民族歷史正義、部落永續發展為基本原則，持續推動各項施政工作，包括原住民族教育、語言發展、文化與媒體權、禁伐補償、老年基本保證年金、原住民保留地權利回復等，為族人打造健全的發展環境，也為台灣傳承豐富且獨特的多元文化。新聞來源為Newtalk 新頭殼