新台幣狂升 工商大老要央行適度穩定匯率、企業減稅
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-21 14:14:53
新台幣兌美元狂升，今（21）日中午暫收28.653元，大升2.79角，眼看就快破28.5元前央行總裁「彭淮南防線」，也讓出口商大喊吃不消。工商協進會理事長林伯豐及三三會理事長許勝雄今日也向政府喊話。許勝雄認為新台幣升值對台商一定有影響，希望央行適度穩定匯率，對台灣整體出口會好一點。林伯豐也表示強勢台幣對台灣出口不利、競爭力會下滑，經濟部及財政部應提出對企業減稅等政策。
三三會今日舉行10月例會，許勝雄談到近日新台幣升值對企業的影響。他說台灣是海島經濟，以出口為導向，新台幣升值，企業獲利會受影響，尤其現在處於全球競爭環境，雖然與我們競爭國貨幣同步升值或貶值，競爭力影響沒那麼大，但新台幣升值對台商一定有影響，換算成新台幣金額會縮小。許勝雄認為即便美國這段時間大量印鈔，全球經濟處於負成長，也使得相對有生產力好的國家像台灣及南韓幣值會有升值壓力，因此，他仍希望央行適度穩定匯率，對台灣整體出口會好一點。
林伯豐也談到，現在看起來，新台幣是沒辦法恢復到以前，應該要適應它，但強勢台幣不利台灣出口及競爭力，經濟部及財政部應提出對企業減稅等政策。
至於政府是否該追加紓困預算？許勝雄認為新冠肺炎疫情對服務業影響較大，製造業包括出口連9月正成長，政府應該照顧服務業，製造業只要匯率穩定就OK。對於新台幣升不停，經濟部長王美花今日受邀至三三會演講，她在受訪時則表示，新台幣升值對傳產壓力會比較大，經濟部會持續與企業溝通對新台幣態度要有心理準備，也會持續協助廠商。