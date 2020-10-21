誰是「滷肉飯之王」 江肇國要求中市府參戰
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-21 14:10:22
近日南台灣縣市首長於臉書上在比拚各縣市的滷肉飯，今(21)日民進黨議員江肇國表示，台中才是「滷肉飯之王」，要求中市府邀請南部縣市首長來品嘗嵐肉燥、玉堂春、豐富旺老店等台中肉燥飯，並正式參戰，讓大家知道台中的美食。
江肇國表示，經濟部商業司從2017年到現在每年都辦全國性的肉燥飯評比，2020年的滷肉飯節於雙十節在台中市民廣場舉辦，不過卻不見市府對此有任何參與，也沒有替台中攤販多宣傳，比起南部縣市於臉書吵得沸沸揚揚、互動頻繁，台中市顯得靜悄悄。江肇國指出，2017年台中獲選7家、2018年獲選12家、2019年獲選21家、2020年也獲選23家，台中市獲選家數僅次於台北，是全國第二，以今年來說，台南獲選8家、高雄獲選9家、屏東獲選4家，加總也才21家，還比不過台中一個縣市就獲選23家，台中市才是「滷肉飯之王」。
江肇國建議，台中市應邀請南台灣的三縣市首長來台中吃吃看，並正式宣布參戰，不要埋沒台中美味的滷肉飯。副市長令狐榮達表示，會考慮研究參加這場滷肉飯之戰推廣台中美食。