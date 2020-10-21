豪雨摧殘邊坡滑落 蘇花公路39.5公里處又坍方了
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-21 14:07:54
本(10)月16日凌晨才因豪大雨的發生落石坍方的台九丁線（蘇花公路）39.5公里觀音路段，今（21）日上午10時多又發生邊坡坍方，目前維持單線雙向管制通行。
台九丁線（蘇花公路）39.5公里處，今（21）日上午10時多發生邊坡坍方，這已經是連日來第二次發生坍方，經過四區工程處冒雨搶修，於上午11時30分恢復單線雙向管制通行，工務段及保全人員不敢鬆懈，持續在現場待命，監控道路坍方的後續情形。宜蘭地區連日豪大雨，台九丁線（蘇花公路）39.5公里觀音路段，本月16日凌晨1時多發生落石坍方，四區工程處及時進行搶修，於當天凌晨4時左右恢復通車，由於連日來大雨持續下，今天上午10時多該處又發生邊坡坍方，蘇澳警方立即派員前往協助交管指揮，而第四區養護工程處南澳工務段派遣機具及公路保全人員前往排除清理土石，並於上午10時45分針對該事故路段進行道路雙向管制封閉，上午11時30分狀況排除後，才恢復單線雙向管制通行，現場並由工務段及保全人員持續待命，監控道路坍方情形。蘇澳警分局呼籲用路人，近期連日大雨不斷，導致蘇花公路段發生多起土石坍方及淹水等情形，尤其台九丁線39.5公里處路段，已發生多次土石坍塌情形，請用路人行經該路段時，注意自身行車安全。