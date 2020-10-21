影／彰化縣癌症篩檢顧健康　民眾抽中最大獎電視

運用台中火力發電廠撥付的促協金，彰化縣政府舉辦線西、伸港、和美3鄉鎮「癌症篩檢顧健康‧好康攏來領回去」抽獎活動，包含雙門冰箱、電視、平板電腦等逾1200獎項，今（21)日在律師見證下公開抽獎過程並公布中獎名單，最大獎55吋電視、變頻冰箱、平板電腦各由3鄉鎮民抽中。

王惠美表示，為鼓勵伸港、線西、和美3鄉鎮民眾參加癌症篩檢，縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，以健康回饋機制方式，長期投入癌症篩檢，包含子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症，早期發現、早期治療。

王惠美說，癌症已經連續38年蟬聯國人死因首位，健保支出超過900億元，希望透過早期發現早期治療達到預防的效果，因為臺中火力發電廠的關係導致沿海地區民眾罹患癌症的比例偏高，因此縣政府運用中火回饋金，於線西鄉、伸港鄉、和美鎮等舉辦癌症篩檢，只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮卷外，更能參加1200多項的當地農特產品及神秘家電大獎抽獎活動。

衛生局指出，活動期間今年1月1日至7月31日，民眾參加癌症篩檢非常踴躍，其中參加子宮頸抹片檢查有8615人、乳房X光攝影檢查3589人、糞便潛血檢查6275人、口腔黏膜檢查2210人，合計參與癌症篩檢共2萬689人次，今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但參與篩檢的人依舊非常踴躍，突破2萬人次，所有篩檢異常個案以及癌前病變近920多人，皆由衛生所持續追蹤中。

王惠美強調，明年活動時間拉長到9月，鄉鎮擴及沿海包括鹿港、福興、大城等鄉鎮，善用免費4大癌症篩檢，守護健康。