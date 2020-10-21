川普爆出有中國「秘密帳戶！3年向北京繳稅18.8萬美元

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川普爆出有中國「秘密帳戶！3年向北京繳稅18.8萬美元

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-21 14:21:22

川普
▲美國媒體針對川普的稅務資料進行調查，發現川普在中國設有帳戶且3年來向北京繳稅約18.8萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普不斷批評民主黨對手拜登，對中國態度軟弱、參與兒子杭特（ Hunter Biden ）的外國交易，與中國、烏克蘭往來密切。而川普的繳稅記錄也備受外界關注，雖然他稱自己繳了數百萬美元，但 2017 僅納稅 750 美元。《紐約時報》針對川普的稅務資料進行調查，發現川普擁有一個在中國的秘密帳戶，在 3 年內納稅 18.8 萬美元（約新台幣 540 萬元）。
參議院共和黨議員，日前發表報告指杭特在中國與當地商人開設銀行帳戶，是其與外國勾結的其中一環。但川普本身的商業紀錄也涉及許多海外交易，當然也包括一些在中國進行的往來。《紐約時報》指出，川普他在 2016 年首次競選總統期間，在中國創立一間辦公室，並且與由中國政府控制的企業合夥，但過去 10 年的紀錄看來，川普在中國的商業項目並不成功。
《紐約時報》取得的稅務紀錄，川普共有 3 個海外帳戶，分別在英國、愛爾蘭以及中國，根據資料無法確認帳戶所在的金融機構，且由於中國的帳戶是以川普國際飯店管理有限公司（ Trump International Hotels Management L.L.C. ）的名義開設，因此未列在川普的公開財務資訊揭露（ public financial disclosure ）報告中。但資料顯示，自 2013 年至 2015 年，帳戶向中國納稅了 18 萬 8561 美元。

▲美國總統川普10月17日在威斯康辛州進行造勢活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普10月17日在威斯康辛州進行造勢活動。（圖／美聯社／達志影像）
美國國稅局雖然要求申報者必須主動揭露部分海外收入，但光看稅務資料，無法得知海外帳戶轉入多少資金，但由川普高爾夫球場公司持有的英國、愛爾蘭的帳戶，申報的收入高達數百萬美元；然而，川普國際飯店管理公司申報的中國收入僅數千美元。

分析稅務資料可見，川普多年來持續尋找在中國投資的機會，為此至少在中國投資 19.2 萬美元、成立 5 間公司，自 2010 年起，川普的公司至少申報支出 9.74 萬美元。

川普集團（ Trump Organization ）的律師賈登（Alan Garten）回應，在中國的公司是在有美國辦辦事處的中國銀行開設，目的是為了支付開展業務所需的稅金。該帳戶在公司成立中國辦公室後設立，用來開發亞洲飯店潛在市場，但自 2015 年，該辦公室一處於閒置，創立以來未完成任何一筆交易或經濟活動。

川普集團的律師並未透露川普的帳戶到底是在哪一家中國銀行開設，但 2019 年中國最大的國有銀行中國工商銀行（ ICBC ）去年（ 2019 ）租下了川普大樓其中三層樓，當時知情人士向《彭博社》透露，這筆交易給川普集團帶來潛在的風險，川普也因此被質疑在中國政策上可能存在利益衝突。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國最大的國有銀行租下川普大樓三層樓，讓外界質疑可能帶來的利益衝突。（圖／美聯社／達志影像）
 
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