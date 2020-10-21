川普爆出有中國「秘密帳戶！3年向北京繳稅18.8萬美元

《紐約時報》取得的稅務紀錄，川普共有 3 個海外帳戶，分別在英國、愛爾蘭以及中國，根據資料無法確認帳戶所在的金融機構，且由於中國的帳戶是以川普國際飯店管理有限公司（ Trump International Hotels Management L.L.C. ）的名義開設，因此未列在川普的公開財務資訊揭露（ public financial disclosure ）報告中。但資料顯示，自 2013 年至 2015 年，帳戶向中國納稅了 18 萬 8561 美元。
美國國稅局雖然要求申報者必須主動揭露部分海外收入，但光看稅務資料，無法得知海外帳戶轉入多少資金，但由川普高爾夫球場公司持有的英國、愛爾蘭的帳戶，申報的收入高達數百萬美元；然而，川普國際飯店管理公司申報的中國收入僅數千美元。
分析稅務資料可見，川普多年來持續尋找在中國投資的機會，為此至少在中國投資 19.2 萬美元、成立 5 間公司，自 2010 年起，川普的公司至少申報支出 9.74 萬美元。
川普集團（ Trump Organization ）的律師賈登（Alan Garten）回應，在中國的公司是在有美國辦辦事處的中國銀行開設，目的是為了支付開展業務所需的稅金。該帳戶在公司成立中國辦公室後設立，用來開發亞洲飯店潛在市場，但自 2015 年，該辦公室一處於閒置，創立以來未完成任何一筆交易或經濟活動。
川普集團的律師並未透露川普的帳戶到底是在哪一家中國銀行開設，但 2019 年中國最大的國有銀行中國工商銀行（ ICBC ）去年（ 2019 ）租下了川普大樓其中三層樓，當時知情人士向《彭博社》透露，這筆交易給川普集團帶來潛在的風險，川普也因此被質疑在中國政策上可能存在利益衝突。