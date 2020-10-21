市長小金庫第二預備金　議員：應嚴謹使用

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陳淑華表示，第二預備金不需要計畫、不需要經過審議經費，市府內部只需要經過簽准就可以動用，只要市長簽准了就可以動支經費，就可以花用，不必計畫、不必審查，第二預備金通常被稱作是市長的小金庫，就怕為了使用而匡列並全數保留，規避監督、消化預算、濫用公款。
根據108年審計報告，台中市政府第二預備金的使用情況，市府有很多是應以年度預算編列卻用第二預備金編列；甚至連續兩年以相同事由申請動支第二預備金等狀況。
陳淑華說，第二預備金的全數保留更是高的嚇人，建設局就高達5366萬元；而經發局更是單單一筆5000萬元的自來水工程經費就辦理全數保留，加上民政局、社會局、公運處、秘書處、衛生局等等，108年度申請動支第二預備金全數辦理保留數就高達1億4千1百多萬元，佔全年第二備金近三成。
陳淑華指出，108年第二預備金全數辦理保留數高達1億4137萬餘元，顯見簽准動用第二預備金的政務並不是非常臨時，可以在年度定期預算中編列。
陳淑華認為，市府根本是為了使用而使用，沒有在108年動支，明顯只是趕在年度結束前將第二預備金匡列，只是為了將預算額度花完而已，只是為了不讓預算因未動支而繳庫，為了消化預算而花完。
陳淑華表示，第二預備金一年總共5億元，108年第一季動支1億824萬元，第二季動支1億2千零97萬，第三季動支2941萬元，108年前三季花了一半左右，在108年第四季預算年度要結束了，卻花了2億4136萬元快半數的第二預備金。
陳淑華又指出，109年前三季的第二預備金動支情況，第一季動支2485萬元，第二季動支8737萬元，第三季動支8346萬元，109年度前三季第二預備金總共花了1億9568萬元；也就是說，今年109年的台中市政府第二預備金還有3億餘元還沒有動支，市府是不是要像去年底一樣，找名目把它花完？
議員批評，政府花錢的心態，常常在年底前將年度預算花光，盧市府口口聲聲說財政紀律，去年卻趕在年底，花掉一半的第二預備金，這毫無預算紀律可言。
副市長令狐榮達強調，因應各局處臨時需要，針對執行中計畫保留部分第二預備金，市府嚴格把關、嚴謹使用，並依照規定動支執行。
主計處長蔣建中表示，第二預備金由各機關依照預算法第70條規定申請動支，市府去年第4季動支第二預備金，主要為業務量增加及因應政事臨時需要，動支金額分別為9795萬2547元、1億1390萬2867元。