閨密變歸Me！《艾蜜莉》介入別人感情　觀眾為何仍買單

由莉莉柯林斯（Lily Collins）主演及擔任製作人的網路劇集《艾蜜莉在巴黎》近期引發高度關注，不論是她戲中的妝容、穿搭或是在巴黎相遇的每一位帥哥都有很大的討論度。

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▲《艾蜜莉在巴黎》飾演艾蜜莉的莉莉柯林斯。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲《艾蜜莉在巴黎》飾演艾蜜莉的莉莉柯林斯。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

《艾蜜莉在巴黎》劇情描述20多歲的芝加哥女孩艾蜜莉，在因緣際會之下得到了一份遠在法國巴黎的工作，在完全不懂法文的前提下隻身前往巴黎，展開全新的生活，並發展出多段戀情，生活相當精彩。

然而，在細細品味完這齣熱門網劇後，我忍不住去思考「主角光環」究竟是一個怎樣奇特的存在？





（以下開始含劇情雷，請斟酌點閱。）



▲艾蜜莉（右）與麵包坊的老闆合影。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉（右）與麵包坊的老闆合影。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

劇中艾蜜莉的感情生活尤其精彩，一開始艾蜜莉有一位論及婚嫁的男友，但因為她到了巴黎之後，男友表示無法適應遠距離戀愛，最終只能走上分手一途，自此之後，艾蜜莉開始放飛自我，享受著諸多男性對她釋出的愛意，並開始嘗試一夜情。



▲天菜鄰居加百列。（圖／ 艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲天菜鄰居加百列。（圖／ 艾蜜莉在巴黎》官方IG）

▲艾蜜莉（左）與卡蜜兒。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉（左）與卡蜜兒。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

我們先從男主角開始聊起。住在艾蜜莉樓下的天菜鄰居加百列，不僅長得帥又對艾蜜莉照顧有加，更是擁有一手好廚藝的絕品男人，別說艾蜜莉，連觀眾都淪陷了，很難抵抗他的魅力。但，問題來了，這位天菜加百列早已經有了正牌女友卡蜜兒。





讓我們試想，如果艾蜜莉不是女主角，這會發生什麼事？若以卡蜜兒的視角去觀看（縱使劇中卡蜜兒尚未發現），艾蜜莉不就是一個背著自己和男友搞曖昧的閨密嗎？雖然說比起實質上單身的艾蜜莉，男主角加百列才是最對不起卡蜜兒的那一位就是了。他明明已經有女友，卻忍不住對艾蜜莉動心、為她吃醋。





最荒唐的部分之一，是後半劇情艾蜜莉不只對閨密的男友動心，還跟卡蜜兒的親弟弟上床，就算卡蜜兒並不介意弟弟與艾蜜莉的事，但難免還是讓人覺得這樣錯綜復雜的關係有些難以理解。



▲艾蜜莉（右）到卡蜜兒家拜訪。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉（右）到卡蜜兒家拜訪。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

通常，艾蜜莉和加百列這樣類型的角色應該會引起眾怒，覺得他們很爛、很渣，但這一次攻擊聲量卻沒有很大，這究竟是為什麼？或許只因為我們通常滿喜歡看女主角和男主角在一起的，尤其我們用艾蜜莉的視角看世界，只會覺得艾蜜莉有個好鄰居，還很帥。隻身一個人抵達法國當然要好好把握。何況她單身了。



▲艾蜜莉的上司希維爾。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉的上司希維爾。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

艾蜜莉與上司希維爾有一段話也是令人印象深刻。艾蜜莉到了巴黎之後並不受到上司喜愛，甚至備受刁難，從觀眾的視角來看彷彿就像是一位追夢少女遇到了壞老闆。但，真的是如此嗎？





如同希維爾對艾蜜莉所說的：「我告訴妳，妳來到巴黎，走進我的辦公室，一句法文都不會，妳把這個城市當作主題公園，享盡了一年的美食、性愛和美酒，妳之後就會回到老家。」到外地工作，連當地語言都不會，讓全公司的人配合著艾蜜莉說英語，或許真的是任性了些吧？



▲艾蜜莉在巴黎觀光。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉在巴黎觀光。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

▲艾蜜莉正在認真經營她的社群。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

× ▲艾蜜莉正在認真經營她的社群。（圖／《艾蜜莉在巴黎》官方IG）

上述這些行為表現，不外乎就是主角光環的魔力。

為什麼全身名牌走在巴黎街頭不會被搶劫？因為她是女主角。

為什麼喜歡上閨密的男友不會被唾棄？因為她是女主角。

為什麼工作上不管發生什麼失誤，都有人半路拔刀相助？因為她是女主角。

在戲劇主角身上，所有的不合理，都很合理。雖然經常有人說「戲如人生，人生如戲」，但艾蜜莉的上述這些行為舉此恐怕只能在劇裡表現，在現實生活中是較為容易招黑的。不過，好在這只是戲，有娛樂性就已足矣。