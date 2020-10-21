今年跨年到底要不要取消？陳時中終於表態了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-21 14:48:04｜update2020-10-21 15:05:21
台北市長柯文哲，今（21）天上午表示，如果台北市一週內出現15例新增確診案例，未來大型活動一定要取消，台北市觀傳局長劉奕霆也透露，初步規劃如果超過10或15例確診，今年的台北跨年就會考慮改線上或是直接停辦。
對此，中央流行疫情指揮中心，今天下午舉行疫情例行記者會時，指揮官陳時中也表示，指揮中心初步規劃，針對疫情有分幾個等級，依照目前疫情狀況，現在是相對等級低的，未來會視疫情情況調整相關等級。跨年要不要停辦，陳時中話先不說死，他強調，跨年是在冬天，民眾把口罩戴好最重要，對於大型活動是否喊卡，他只說未來會視疫情情況調整相關管控等級。
另外，近日工商團體向指揮中心喊話，希望可以開放新南向國家的商業泡泡，希望依據搭機前3天核酸檢測陰性報告，可以免除入台後的居家檢疫。對此，陳時中認為這樣「有些冒險」。
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