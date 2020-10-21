疫情年底再起？盧秀燕：年底大型活動停辦或減量
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-21 15:29:32
新冠肺炎疫情可能捲土重來，年底中市府有多場大型集會活動，對此台中市長盧秀燕今(21)日出席北屯區北屯好宅興建工程上樑典禮表示，包括跨年晚會、台中花毯節、綠柳川舊城區聖誕燈會等，屆時人潮密集，將考量部分活動停辦或減量。
盧秀燕表示，聯合國衛生組織及衛生福利部都提醒，新冠肺炎可能在秋冬季節重新流行，市府將從嚴提前部署，因為市府年底將有多場大型集會活動，包括跨年晚會、台中花毯節、綠柳川舊城區的聖誕燈會等，屆時人潮較為密集，如果新冠肺炎再起，造成市民健康威脅，將考量部分活動停辦或減量，市府將做好相關準備。盧秀燕指出，台中防疫經驗比別人豐富，市府今年初承辦2020台灣燈會，當時2、3月是新冠肺炎疫情最嚴重的時候，市府防疫得宜，讓活動圓滿落幕，對年底大型或人潮聚集活動，市府將根據今年初台灣燈會經驗，研議兩套計畫，一個是正常舉行，一個是停辦或減量調整，將視疫情發展滾動檢討，也會提前發布消息，讓市民知道。盧秀燕呼籲，市府面對疫情已做好準備，請大家不要恐慌，進入秋冬季節，提醒大家把口罩戴好，防範新冠肺炎與流行性感冒，也具有保暖作用，保護自己與他人。