廣編／高資產族鎖定購買 20.45%公設比最後一席
廣編／高資產族鎖定購買 20.45%公設比最後一席
本報訊
calendar_today2020-10-21 16:27:31
新冠肺炎疫情衝擊全世界、美中貿易戰衝擊，國際經濟前景未明，而台灣因為疫情控制得宜，不僅增加國際知名度，更吸引資金回流台灣，根據數據統計全台買賣轉移棟數前9個月比去年同期成長5.4%，推估今年有機會再寫六年新高，顯示高資產客戶回游台灣。
高資產族與家族置產客偏愛北市門牌文山區，對比動輒上百萬單價的大安、信義區，南台北文教核心、雙享便利與綠意，房價親人高CP值。以優生地段+超低公設比規畫廣受青睞，吸引不少文山、大安、信義區換屋客群高度詢問。沐極熱銷双推薦：一、超低20.45%公設比挑高庭園戶。二、稀有典藏景觀51坪4房。
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