廣編／高資產族鎖定購買　20.45%公設比最後一席

新冠肺炎疫情衝擊全世界、美中貿易戰衝擊，國際經濟前景未明，而台灣因為疫情控制得宜，不僅增加國際知名度，更吸引資金回流台灣，根據數據統計全台買賣轉移棟數前9個月比去年同期成長5.4%，推估今年有機會再寫六年新高，顯示高資產客戶回游台灣。

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