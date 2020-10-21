南韓5人因打流感疫苗死亡 陳時中：台1人急性心肌炎
南韓5人因打流感疫苗死亡 陳時中：台1人急性心肌炎
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-21 15:10:51｜update2020-10-21 15:12:00
新冠肺炎疫情蔓延全球，就怕秋冬流感季爆發，引發疊加效應，今年國內的流感疫苗施打率也特別高，截至19日已經打掉364萬劑，接種率突破60%，也因此，日前衛福部長陳時中宣布，50歲以上到64歲的民眾，暫緩施打的緊急煞車政策。
不過就在國內民眾搶打流感疫苗的時候，南韓就傳出有5人施打後死亡的消息，同為中央流行疫情中心指揮中心指揮官陳時中，今（21）天召開疫情例行記者會時，也呼籲民眾不要擔憂，他提到，韓國打的疫苗跟我們不一樣。他還強調，國內有在監看不良反應的情況，依施打時間的同期來看，107年有27例，108年有39例，今年到目前為止有26例不良反應，數據顯示並沒有特別成長，但他也提到，這26例其中有一位比較嚴重，有疑似急性心肌炎，另外有五個有嚴重蜂窩性組織炎，其他則是有些輕微的紅腫癢、抽痛。
指揮中心發言人莊人祥也補充，心肌炎這一例雖然是危及生命通報，疑似急性心肌炎，但是三百多萬件中只有一件，認為可能是獨立事件，而不是疫苗造成的。另外他也呼籲，幼兒疫苗施打率目前才29.8%，比起去年同期大約還差29萬的幼兒，希望民眾儘速帶著家中幼兒去接種。
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