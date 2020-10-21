國防部新制教召增旅遊住宿福利 徐巧芯批：搞錯方向
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-21 15:25:17｜update2020-10-21 15:28:27
為強化後備戰力，國防部提出書面報告，預定將於2022年推行新版教召政策，將時間延長至14天，並解除8年編管政策。而其中一項指出因應延長後備軍人編管年限、增加教育天數，教召期間的待遇、福利、保障將提升，如增加薪資1.5倍、日常購物及旅遊住宿等福利。國民黨台北市議員對此痛批國防部搞不清楚重點，民眾不會因為住宿旅遊福利就想去教召，若制度公平一致，沒有人敢說自己不願意去。
國防部的報告指出因應延長後備軍人編管年限、與增加訓練天數之政策，有關教育召集間之待遇、福利、保障及企業優惠等措施應同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍、並增加就醫、日常購物及旅遊住宿優惠等福利，以建立全民國防共識，激勵後備人員士氣，俾達「廣除後備」之目標。徐巧芯批評，服兵役是人民應盡義務，政府重點在於規劃出公平、有戰力的方案，達到富國強兵、具備不被任何威脅擊倒的能力，而不在於透過「住宿旅遊福利」吸引人當兵。
徐巧芯指出，此次提出的制度本身就不公平，指排除4個月的軍事訓練役排除8年編管期，最需要加強戰力的就是這些人，為什麼教召的調整不納入，不公平的制度當然會引起民怨。反過來說，若制度公平，沒有人敢說自己不願接受教召，因為服兵役本身就是人民應盡義務。
徐巧芯表示，真正的戰力改革，不是做教召改革，而是針對整個制度進行必要的調整。只透過教召就可以提升我國戰力，是一個相當荒謬的假設。兵源日益不足的問題，不能只再以高層透過美化編現比數字的方式掩蓋，否則有一天會壓垮志願役國軍士氣。再加上少子化等因素，只能說這種「假改革」，騙得了一時，騙不了一世。徐巧芯強調，民眾不會貪圖教召薪資調整1.5倍、增加就醫、日常購物、旅遊住宿福利就爭先恐後想去教召，替國家效力是很嚴肅的義務，是願意為國付出的展現，不是開開心心參加旅遊團的心態，若國防部以此為誘因，想讓大家參與教召，恐怕是搞錯方向。