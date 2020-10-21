國防部新制教召增旅遊住宿福利　徐巧芯批：搞錯方向

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徐巧芯表示，真正的戰力改革，不是做教召改革，而是針對整個制度進行必要的調整。只透過教召就可以提升我國戰力，是一個相當荒謬的假設。兵源日益不足的問題，不能只再以高層透過美化編現比數字的方式掩蓋，否則有一天會壓垮志願役國軍士氣。再加上少子化等因素，只能說這種「假改革」，騙得了一時，騙不了一世。

徐巧芯強調，民眾不會貪圖教召薪資調整1.5倍、增加就醫、日常購物、旅遊住宿福利就爭先恐後想去教召，替國家效力是很嚴肅的義務，是願意為國付出的展現，不是開開心心參加旅遊團的心態，若國防部以此為誘因，想讓大家參與教召，恐怕是搞錯方向。