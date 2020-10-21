衣櫥藏金被當垃圾　熱心員警與環保局協力找回失主

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據了解，環保局戴姓清潔隊人員109年9月23日下午14時許於三多一路197巷口執行大型廢棄家具清除作業，在一舊衣櫥拆解運上貨車時發現該衣櫥抽屜內部有一塑膠袋包有數個紅包袋，經檢視發現紅包袋內部都是一條條的金飾及銀飾，趕緊前往派出所請求協助。
劉韋德獲報後立即與環保局人員逐一檢視當日清潔車出勤時間、地點及預約清理大型廢棄家具民眾身分，交叉比對後認為失主很有可能就是住在三多一路197巷內的蕭姓婦人，趕緊聯繫婦人前往派出所指認。
三多所長邱中均表示，蕭姓婦人一開始接到警方電話還半信半疑，經警方電話中一一與其確認資料婦人才匆匆至所，她向警方表示因為該衣櫥是過世的大伯遺留下來，久未有人使用，家人之前有聽大伯說過此事卻從未見過該包首飾，沒想到是放在舊衣櫥中，如今總重4兩多價值20多萬的首飾在警方與環保局協力幫助下完璧歸趙，十分感激警方與環保局熱忱協助！
蕭姓婦人也表示，接到管區員警通知時半信半疑，之前確實有廳大伯說過但時間久了就忘了，後來在員警通知下才發現原來大伯的金飾藏在衣櫃抽屜後的夾層，很感謝管區警察及環保局的幫忙，想感謝他們，他們都不說住那裏也說不要，真的很感謝他們。