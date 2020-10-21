北市府歲計賸餘快花光！議員批柯文哲「敗家子花光祖產」

台北市長柯文哲今天（21日）下午進入議會，針對今年相關重大建設與預算案，進行專案報告。而報告後也接受議員質詢，國民黨台北市議員徐弘庭則指出，號稱「市府祖產」的歲計賸餘，過去從前市長陳水扁開始，就有留下超過三百億的歲計賸餘，不過時至今日按照預估，柯文哲卸任時，歲計賸餘將會歸零，也讓徐弘庭怒批柯文哲是「敗家子，花光祖產」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

徐弘庭在預算報告後的質詢指出，從前市長陳水扁卸任時，留下了354億的歲計賸餘，而馬英九卸任時，則減少60億但仍剩下293億；至於柯文哲接任前，也接收到郝龍斌遺留的231億剩餘。不過根據台北市政府方面預估，時至110年，歲計賸餘只剩下25億，到柯文哲卸任時，歲計賸餘恐怕將會花到一毛不剩。

徐弘庭強調，歲計賸餘與舉債間，交互支出是常有的事，但柯文哲任內號稱還債500億，但也顯示部份還債的款項來自歲計賸餘，「不是說不能拿歲計賸餘還債，但比起日後要再向銀行舉債，或者進行資金調度，手上能夠持有的現金（歲計賸餘）越多不是越好嗎？」徐弘庭說，「但柯市長你卻將歲計賸餘花光光，那兩年後你交棒下一任市長時，是不是就一毛不剩了？」

對此柯文哲則回應，即使歲計賸餘花光，以台北市政府的名義向銀行舉債借錢，一定沒有問題。「議員提的問題我很清楚，我的想法還是：將自己有的錢花完以後，再來進行舉債。」柯文哲說，「雖然議員的說法（手上有現金）沒有錯，但當歲計賸餘花完，要向銀行進行舉債的時候，台北市政府不至於會借不到錢，所以不需要擔心」。