注入幸福新能量 高雄市幸福小黃改善偏鄉交通運輸
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-21 16:57:51
高雄市政府交通局及高雄市區監理所積極推動公車式小黃，讓老人家出門不再是件苦差事，為偏鄉注入幸福新能量，並串起交通運輸最後一哩路。
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，為改善偏鄉交通運輸問題，透過公車式小黃串起交通運輸最後一哩路，近年來在公路總局高雄市區監理所大力支持推動與經費挹注下，公車式幸福小黃已陸續在各偏鄉部落地區開花結果，其中高雄市偏鄉地區為旗山、杉林、甲仙、美濃、內門、茂林、桃源、那瑪夏、田寮及六龜區計10區，已陸續推動了20條幸福小黃路線，為當地居民注入幸福新能量。張淑娟指出，藉由該局與高雄市區監理所及各區公所的推動下，高雄市幸福小黃運量呈現正趨勢成長，其中20條路線內，計有12條屬於就醫路線，以提高偏鄉地區民眾下山就醫之方便性。
張淑娟並指出，小黃發車時刻配合就醫時間，早上8點前出發前往醫院，11點後由醫院發車返程回家，藉由各單位加強宣導及民眾口耳相傳，讓使用的民眾日趨增多，達到服務及戶、社會關懷之具體目標。高雄市區監理所所長陳崑山則說，因為有了幸福小黃，讓老人家出門不再是件苦差事，因此幸福小黃除了解決在地部落的生活需求外，也為在地偏鄉部落注入了新的幸福能量。